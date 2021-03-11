Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan özgürlüğe gün sayıyor!

Romanya'da ev hapsinde olan Recep Memiş, telefonla görüntülü konuşma uygulamasıyla yaşadıklarını anlattı. 2 yıldır beklediğini anlatan Memiş, Ne için bizi burada tutuyorlar onu da bilmiyorum, işimizde bir yanlış yok. Gemimi batırdılar, gözümü kör ettiler, adamlarımı vurdular. 'Romanya sularına girdiğiniz için vurduk' diyorlar. Yaptığımız işte herhangi bir yanlış yok, biz kimseye taş atmadık ama vurulduk. Biz durmayınca güvertedeki 2 adamımızı bacaklarından vurdular, sonra üst kamarada kafama sıktılar, mermi kafamın yanından geçti. Ben şu an ev hapsindeyim dedi.

'TEKNEMİZİ SAKARYA'DA ONARDIK VE ORDU'YA GETİRDİK'

Batan gemide yer alan Serdar Memiş de yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Memiş, Romanya'da kalkan avcılığı yaparken Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, peşimize düştü ve Bulgar sularında bizi batırdılar. Saatlerce bize ateş ettiler, teknemizin her yeri delik deşik oldu. 80-90 mil açıklarında battık ve bizi tekneye aldılar, o sırada yaralılarımız da vardı. Bizi Türkiye'ye yolladılar. Sonra batan teknemiz 45 gün sonra indiği limana geri gitmiş, limandaki arkadaşlar bizi aradı ve 'tekneniz burada gözüktü' dedi. Biz de hemen limana gittik ve 2 gün süren aramanın ardından teknemizi Sakarya açıklarında bulduk. Teknemizi Sakarya'da onardık ve Ordu'ya getirdik. 'Teknemiz eninde sonunda bizi bulur' diyorduk ve gerçekten bulduk ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUMUN SUÇU NE'

Recep Memiş'in annesi Makbule Memiş ise, Çocuğumun suçu ne, balıkçılık mı 2 senedir bekliyoruz. Çocuğum suçsuz yere yatıyor diye konuştu.Yaşadıklarını anlatan Selim Can Memiş de, Romanya'da bize ateş etmeye başladılar, uluslararası sulara girdik ama ateşe devam ettiler. Bulgar sınırına kaçtık ama ateş devam etti. 3 yaralımız vardı, biz durmayınca teknemize ateş etmeye başladılar. Teknemize büyük bir hasar verdiler ve teknemiz battı dedi.