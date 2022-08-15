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  4. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katıldılar

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katıldılar

15.08.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ eski CHP İl Başkanlarından Mustafa Ünsal Karatepe ve Saadet Partisi'nden istifa eden Batman Beşirli Belediye Başkanı Sait Karabulut AK Parti'ye katıldı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Karatepe’nin partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılmasının partilerine güç kattığını söyledi. Karabulut ve Karatepe'nin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katıldılar

İl başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara’da bulunan AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım, Elazığ eski CHP İl Başkanlarından Mustafa Ünsal Karatepe’nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti saflarına katıldığını duyurdu. Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Karabulut'un da rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda taktı.

"BUNDAN BÖYLE YOL VE DAVA ARKADAŞI OLARAK BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yıldırım, “Daha önce Elazığ’da CHP İl Başkanlığı yapan Mustafa Ünsal Karatepe, ailemize katıldı. Kıymetli başkanımla bundan böyle yol ve dava arkadaşı olarak birlikte hareket edeceğiz. Nice başarılara, seçim zaferlerine birlikte erişebilmek duasıyla hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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Ankara’daki rozet takım programına İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile birlikte MKYK Üyesi Teşkilat Başkan Yardımcısı Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm de katıldı. (AA/İHA)

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