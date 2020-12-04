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  4. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan Netflix açıklaması!

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan Netflix açıklaması!

04.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan Netflix açıklaması!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu Twitter'dan Netflix'in İstanbul'da ofis açma kararı ile alakalı paylaşımlarda bulundu. Uslu ayrıca, ''Lisansını alan veya almak üzere olan Amazon Prime Video, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer paydaşlarımızı da daha güçlü iş birliği için Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum." dedi.

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmenliğe' değindi. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren güçlü bir iletişim içerisinde oldukları yerli ve yabancı kuruluşlar ile önemli mesafeler katettiklerini söyleyen Uslu, ''Netflix'in Üst Kurulumuzdan lisansını almasından sonra İstanbul'da ofis açma düşüncesinin de çok yerinde bir karar olduğunu ifade etmek isterim.'' dedi.

İbrahim Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları şöyle sürdürdü:

''Netflix'in Türkiye'ye duyduğu güveni gösteren bu karar, inanıyorum ki hem ülke ekonomisine hem de yayıncılık dünyasına büyük katkılar sunacaktır. Dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada olan ülkemiz için yerel ve küresel büyük bir rekabetin de teşvik edici unsuru olacaktır. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kültüre ve coğrafyaya ev sahipliği yapan ülkemiz, barındırdığı zengin ve özgün hikayeleriyle yayıncılar için büyük bir kaynaktır. Ülkemizin değerleriyle uyumlu, hassasiyetlerimizi ön plana alan yapımların önemine tekrar vurgu yapmak isterim. ''

RTÜK Netflix açıklaması

Netflix, İstanbul'da ofis açma kararı aldıNetflix, İstanbul'da ofis açma kararı aldı

DİĞER PAYDAŞLARI DAVET ETTİ

RTÜK Başkan Yardımcısı, son olarak ''İsteğe bağlı yayın hizmeti veren ve Üst Kurulumuzdan lisansını alan veya almak üzere olan Amazon Prime Video, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer paydaşlarımızı da daha güçlü iş birliği için Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum." sözlerini kaydetti.


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