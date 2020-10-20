Casino oyunları internetin yaygınlaşması ile birlikte çok daha geniş bir kitle tarafından oynanmaya başlandı. Oyun sevenler eğlence amaçlı çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye başladı. Hatırı sayılır bir oyun çeşitliliğine sahip olan bu dünyada rulet de giderek popülerleşiyor. Basit oyun mantığı ve oldukça geniş varyasyonlarıyla oyun tutkunlarına hitap etmeyi başarıyor. Eğer daha önce rulet oynamadıysanız ve ilginiz varsa öğrenmek için doğru yerdesiniz. Gelin, tüm detaylarıyla rulet kurallarına ve rulet nasıl oynanır sorusunun yanıtına birlikte göz atalım!

Rulet Nasıl Oynanır, Kuralları Nedir?

Rulet oyunu için masada bir krupiyer bulunur. Bahislerin açık veya kapalı olacağını krupiyer söyler. Bahisler belirli bir zaman içerisinde oynanır. Krupiyer bahis aşamasından sonra rulet topunu atar. Topun hızlı mı, yavaş mı atılacağını masa yetkilisi belirtir. Top atıldıktan sonra bir süre sistemde döner ve sayılardan birinin üzerinde durur. Eğer top bir oyuncunun bahis oynadığı sayılardan birinin üzerindeyse oyuncu bahis miktarının 36 misli kazanç elde eder. Gelin, rulet oyunundaki bahisleri inceleyelim.