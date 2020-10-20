Rulet nasıl oynanır, kuralları nedir?

Casino oyunları internetin yaygınlaşması ile birlikte çok daha geniş bir kitle tarafından oynanmaya başlandı. Oyun sevenler eğlence amaçlı çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye başladı. Hatırı sayılır bir oyun çeşitliliğine sahip olan bu dünyada rulet de giderek popülerleşiyor. Basit oyun mantığı ve oldukça geniş varyasyonlarıyla oyun tutkunlarına hitap etmeyi başarıyor. Eğer daha önce rulet oynamadıysanız ve ilginiz varsa öğrenmek için doğru yerdesiniz. Gelin, tüm detaylarıyla rulet kurallarına ve rulet nasıl oynanır sorusunun yanıtına birlikte göz atalım!
Rulet oyunu için masada bir krupiyer bulunur. Bahislerin açık veya kapalı olacağını krupiyer söyler. Bahisler belirli bir zaman içerisinde oynanır. Krupiyer bahis aşamasından sonra rulet topunu atar. Topun hızlı mı, yavaş mı atılacağını masa yetkilisi belirtir. Top atıldıktan sonra bir süre sistemde döner ve sayılardan birinin üzerinde durur. Eğer top bir oyuncunun bahis oynadığı sayılardan birinin üzerindeyse oyuncu bahis miktarının 36 misli kazanç elde eder. Gelin, rulet oyunundaki bahisleri inceleyelim.
Rulette birden fazla bahis seçeneği vardır. Rulette tek rakamlara (odd), çift rakamlara (even), 1 ile 18 arasına, 19 ile 36 arasına bahis oynanabilir. Bu şekilde oynanan bahis miktarının 2 misli kazanılır. Eğer oyuncu direkt olarak bir sayıya oynarsa ve top o sayıda durursa oyuncu bahis miktarının 36 katını kazanır.
Yüksek kazanç elde etmek isteyen oyuncular için genellikle aşağıdaki bahisler önerilir.
Straightup: Çark üzerinde direkt olarak bir sayıya bahis oynanır. Eğer top üstünde durursa bahsin 36 misli kazanç elde edilir.
Split: Çark üzerinde iki sayıya bahis oynanır. Top bu iki sayıdan birinin üzerinde durursa bahsin miktarının 17 misli kazanç elde edilir.
Street: Eğer iki de yetmez diyorsanız sırada street var. Bu bahis türünde üç sayıya bahis oynanır ve topun bunlardan birinin üzerine gelmesi durumunda 11 katı kazanç elde edilir.
Corner: Bu bahis türünde dört adet sayıya bahis oynanır. Topun bu sayılardan birine gelmesi durumunda bahsin 8 katı kazanç elde edilir.
Eğer kaybetmek istemiyorsanız sırada yüksek kazanma ihtimali sunan bahisler.
Column: Rulet masasındaki sayılardan 1 ve 18 ya da 19 ile 36 arasına bahis oynanır. Top oynanan sayı aralıklarından birinde durursa oyuncu bahsinin 2 misli kazanç sağlar.
12'li: Masadaki sayılardan ilk on ikisine , ikinci on ikisine ya da üçüncü on ikisine bahis oynanır. Oynanan sayılardan birinde top durursa bahsin 2 katı kazanç elde edilir.
Red & Black: Bu bahis türünde masadaki kırmızı ya da siyah renge oynanır. Top bahis oynanan renkte durursa bahsin 2 misli kazanç elde edilir.
Oyundaki amaç sizin seçtiğiniz sayının topun belirlediği sayı olmasıdır. Sayılar 0 ile 36 arasından seçilir. Top hangi sayı üzerinde durursa o sayıya bahis yapan oyuncu kazanmış olur. Lightning Rulet oyununda da açıkladığımız yüksek kazançlı ya da kazanma şansı yüksek bahislerden birisini seçebilirsiniz.
Amerikan ruletinde masada ek olarak "0" ve "00" bölümleri bulunur. Yeşil renklidir.
Fransız ruletinde "0" bölmeli masada top iki defa "0" bölmesine gelirse bütün bahisler kasa tarafından rehin alınır. Bir sonraki bahsi kazanan oyuncu kasadaki bahisleri de alır.
Rulet çarkına 38 tane iskambil kartı konulur. Bahisler bu kartlar üzerinden alınır.
Üst üste 5 defa aynı sayıya oynayan ve kazanan oyuncu büyük ikramiyenin sahibi olur.
Casino, kelime anlamı olarak kumarhane manasına geliyor. Yasal şartlar kapsamında gerekli izinleri almış olan sanal ya da gerçek casinolarda yukarıda aktarılan kurallar dahilinde rulet oynanabilir. Burada temel faktör, yaşadığınız ülkede devletin bu tür mekanlara ya da sitelere izin verip vermemesidir. Eğer yaşadığınız ülkede bu konuda bir kısıtlama söz konusuysa bu kısıtlamaya uymanız tavsiye edilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum