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Rumlara silah ambargosunu kaldıran yasa ABD’de kabul edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2019 21:10 | Son Güncelleme

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye sevkiyatının ardından ABD’den ilk karşı hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.

Rumlara silah ambargosunu kaldıran yasa ABD’de kabul edildi

Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan yasal düzenleme, 253 lehte, 171 aleyhte oy ile kabul edildi. ABD Senatosu’nda da onaylanan yasanın imza için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderileceği belirtildi.

ABD Senatosu ile ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan yasa, Güney Kıbrıs’a belli ön koşullar çerçevesinde silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor.

Yasaya göre; Rum yönetimi, Rusya'ya ait savaş gemilerinin limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

(DHA)

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ABD, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırıyorABD, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırıyor
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ABD ABD Temsilciler Meclisi Güney Kıbrıs silah ambargosu

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