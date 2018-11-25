Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ABD’den Patriot hava savunma sistemleri alabileceğini söylemişti. Kalın, Ankara’nın Rus S-400 hava savunma sistemlerinden de vazgeçmediğini belirtmişti. Rus askeri uzman Viktor Murahovskiy, İbrahim Kalın’ın açıklamasını politik nedenlere bağladı. Murahovskiy, “Askeri-teknik açıdan bakıldığında bu iyi bir karar değil. Bu sistemlerin fiyatı Rus sistemlerine göre çok daha pahalı. Ama yine de eğer böyle bir karar alınırsa, bu daha ziyade politik bir karar olur.” ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon Sputnik'e yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiye’yi Amerikan hava savunma sistemleri almaya ikna etmeye çalıştığını şu sözlerle ifade etmişti: “Ankara ile S-400'e alternatifler konusunda diplomatik görüşmeler yapıyoruz. Kongre ile S-400'e alternatif bulmaları için çalışmaya devam ediyoruz. " ABD, RUS SİLAHLARININ ALICILARINA YAPTIRIM UYGULUYOR ABD, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri satın alınması durumunda Ankara’ya karşı kısıtlayıcı önlemler alınacağını defalarca açıkladı. ABD, Rus silahlarının alıcıları için geçen yıl kabul edilen Düşmanlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) uyguluyor.

ABD’nin 2019 savunma bütçesine ilişkin yasadan bazı ülkelerin muaf tutulabileceği belirtildi, ancak Türkiye bunun dışında tutuldu. Bunun dışında ABD Kongresi Temmuz ayında, S-400'lerin satın alınması ve Amerikan vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Türkiye'nin F-35 savaş uçağı ve diğer tüm ağır silahların teslimatını dondurdu. ABD Savunma Bakanlığı 9 Kasım’da Kongre’ye Türkiye’yle askeri-teknik alandaki işbirliğinin ileride nasıl gelişeceği ve F-35 yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bir rapor sundu. 'TÜRKİYE, F-35'LERİN TESLİMATI İÇİN İKİ PATRİOT BATARYASI ALABİLİR' Murahovskiy, Ankara’nın açıklamalarının Washington’la yakınlaşma çabalarından başka bir şey olmadığını ve Türkiye’nin F-35 savaş uçakları üzerindeki yasağın kaldırılmasını umduğunu şu sözlerle ifade etti: “F-35 savaş uçaklarının alınabilmesi için iki Patriot bataryası alınabilir. Amerikalılar Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini almak istemesinden duydukları rahatsızlığı gizlemiyorlar. Ancak, bu sözleşme artık iptal edilemez, şartları yerine getiriliyor. Diğer yandan, Türkiye’nin F-35’lerin teslimatını sağlamak için manevra yapması da olasıdır.”