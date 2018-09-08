NEW YORK (AA) - Amerikan bankası JP Morgan Chase'in müşterilerinin kişisel bilgilerini çalmakla suçlanan ve Gürcistan'da yakalanan Rus bilgisayar korsanı ABD'ye iade edildi.

New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey S. Berman, JP Morgan Chase bankasının 80 milyon müşterisine ait bilgileri çaldığı şüphesiyle aranan Rus bilgisayar korsanı Andrei Turin'in Gürcistan tarafından yakalanarak ABD'ye iade edildiğini bildirdi.

Turin'in internet üzerinde yasa dışı kumar siteleri işleten ve sahte ödeme aracı programları yayan bilgisayar korsanları şebekesinin parçası olduğu iddia ediliyor.

Savcılık iddianamesinde Turin'i, bilgisayar korsanlığı, menkul kıymetler sahteciliği, internette yasa dışı kumar, elektronik dolandırıcılık ve banka dolandırcılığıyla suçladı.

Turin söz konusu suçlamalardan hüküm giymesi halinde 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Turin'in olduğu şebekenin 3 yıl önce uluslararası Amerikan bankası JP Morgan Chase'in 80 milyon müşterisine ait bilgileri çaldığı iddia edilmişti. Söz konusu olay ABD bankacılık tarihindeki en büyük çaplı veri hırsızlığı olarak kayıtlara geçmişti.

Şebekenin ayrıca New York Borsası'na bilgi işlem hizmeti veren Dow Jones şirketi ile E-Trade ve Scottrade gibi aracı kurumları bilgi hırsızlığı maksadıyla hedef aldığı ileri sürülmüştü.

Federal savcılar daha önce İsrail vatandaşı Gery Shalon ile ABD vatandaşı Joshua Samuel Aaron'u Turin ile aynı şebekenin parçası oldukları iddiasıyla gözaltına almıştı.

