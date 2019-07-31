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Rus müzisyen Evgeny Grinko Kuşadası'nda konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 00:16 | Son Güncelleme

Rus müzisyen Evgeny Grinko Kuşadası'nda konser verdi

Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Kuşadası'nda konser verdi.

Türkiye turnesi kapsamında Kuşadası AVM Amfi Tiyatro'da sahne alan Grinko'ya, çelloda Yana Chekina, akordiyonda Evgeniya Popova, viyolada Pavel Matckevic, kemanda ise Vlada Poniatovskaia ve Anna Romanova eşlik etti.

Grinko, konserinde eski ve yeni albümlerindeki çalışmaların yanı sıra yeni bestelediği eserlerini seslendirdi.

Grinko'nun, enstrümantal eserlerin yanı sıra solo piyano eserleri de izleyiciler tarafından alkış aldı.

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Evgeny Grinko konser Müzisyen

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