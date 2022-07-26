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Rus ordusundan tatbikat kararı! Tarih verdiler

26.07.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ordusu, ülkenin doğu kısmında büyük bir askeri tatbikata hazırlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında icra edileceği bildirildi.

Rus ordusundan tatbikat kararı! Tarih verdiler

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede "Doğu-2022" (Vostok) stratejik askeri tatbikatının düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Doğu Askeri Bölgesi'nin birlikleri, 30 Ağustos-5 Eylül'de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yönetiminde "Doğu-2022" tatbikatına katılacak.

Rusya'nın hava indirme, askeri ulaştırma havacılık ve uzun menzilli havacılık birlikleri ile yabancı ülkelere ait birliklerin de yer alacağı tatbikatta, ülkenin doğu bölgesinde askeri güvenliğin sağlanması ile ilgili hedefler üzerinde çalışılacak.

Söz konusu tatbikat, Rusya Doğu Askeri Bölgesi'ne ait 10'dan fazla poligonda gerçekleşecek.

"PLANLANAN EĞİTİM AMAÇLI FAALİYETLER İPTAL EDİLMEDİ"

Yabancı basının, Rusya'nın seferberlik faaliyetler yürüttüğü yönünde bilgiler yaydığı belirtilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin sadece bir kısmının Ukrayna'daki savaşta yer aldığı ve bu sayının konulan hedeflerin yerine getirilmesi için yeterli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığının planladığı operasyonel ve muharebe eğitiminin yanı sıra askeri teknik ve uluslararası iş birliği amaçlı faaliyetler iptal edilmedi. Bunun için gerekli personel, silah, askeri teçhizat ve malzeme de sağlanacak." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya tatbikat
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