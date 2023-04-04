Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada gündem yaratan görüntü! Otobüste görenler şaşkına döndü... Vladimir Putin’e ikizi kadar benziyor

Sosyal medyada gündem yaratan görüntü! Otobüste görenler şaşkına döndü... Vladimir Putin’e ikizi kadar benziyor

04.04.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde bir halk otobüsünde elinde cep telefonuyla oynayan bir adamın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. Başta otobüste seyahat edenler olmak üzere sosyal medya kullanıcıları da ismi açıklanmayan adamın Rus lidere olan benzerli karşısında şoke oldu.

Rusya’da bir halk otobüsünde kaydedilen görüntüler herkesi şaşırtmaya yetti. Kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan benzerliği bir görene bir daha baktırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATAN GÖRÜNTÜLER

2

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntüler otobüste bulunan bir başka yolcu tarafından gizlice çekildi. Hiçbir şeyden haberi olmadan elindeki cep telefonuyla oynayan adam Putin’e benzerliğiyle izlenme rekoru kırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Putin’in otobüste ne işi var?” yorumunu yaptı. Bir başak sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek Putin olduğunu sandım” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

 Duvarın önündeki ‘Türkiye’ mesajı olay oldu! “Beni seçmezseniz...”

Duvarın önündeki ‘Türkiye’ mesajı olay oldu! “Beni seçmezseniz...”

 Türk esnaf para almak istemedi! O anlar Çin televizyonuna böyle yansıdı

Türk esnaf para almak istemedi! O anlar Çin televizyonuna böyle yansıdı

 Tren kazasının yankıları sürüyor! Halk sokağa döküldü

Tren kazasının yankıları sürüyor! Halk sokağa döküldü

 Fransa sokakları hâlâ yangın yeri! Macron’dan yeni hamle geldi

Fransa sokakları hâlâ yangın yeri! Macron’dan yeni hamle geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 Nisan Salı: TV yayın akışı...4 Nisan Salı: TV yayın akışı...
Olay itiraf! “Kalçam o kadar büyük ki çanta gibi kullanabiliyorum”Olay itiraf! “Kalçam o kadar büyük ki çanta gibi kullanabiliyorum”
Her şeyi kendisi hazırladı! Kocasını bakıcıyla evlendirdiHer şeyi kendisi hazırladı! Kocasını bakıcıyla evlendirdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya putin

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüm kamyon şoförlerini unutun! Müstehcen pozlarıyla...

Tüm kamyon şoförlerini unutun! Müstehcen pozlarıyla...

Olay itiraf! “Kalçam o kadar büyük ki çanta gibi kullanabiliyorum”

Olay itiraf! “Kalçam o kadar büyük ki çanta gibi kullanabiliyorum”

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.