Sosyal medyada gündem yaratan görüntü! Otobüste görenler şaşkına döndü... Vladimir Putin’e ikizi kadar benziyor

Rusya’da bir halk otobüsünde kaydedilen görüntüler herkesi şaşırtmaya yetti. Kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan benzerliği bir görene bir daha baktırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntüler otobüste bulunan bir başka yolcu tarafından gizlice çekildi. Hiçbir şeyden haberi olmadan elindeki cep telefonuyla oynayan adam Putin’e benzerliğiyle izlenme rekoru kırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Putin’in otobüste ne işi var?” yorumunu yaptı. Bir başak sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek Putin olduğunu sandım” yorumunu ekledi.