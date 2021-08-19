HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Rusya'da Google'a 6 milyon ruble ceza

Rusya'da Google'a 6 milyon ruble ceza

19.08.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 6 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'da Google'a 6 milyon ruble ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

MEVZUATA UYMADIĞI HÜKMÜNE VARDI

Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 6 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'da Google'a 4 milyon ruble cezaRusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

Ülkede benzer ihlallerden ötürü Google’a sadece geçen ay toplam 12,5 milyon ruble para cezası verilmişti. Rusya’da Google’a bugüne kadar verilen toplam para cezası miktarı böylelikle 32,5 milyon rubleye ulaştı.

Rusya Twitter'ı &quot;Rus yasalarını kasten ihlal etmekle&quot; suçladıRusya Twitter'ı "Rus yasalarını kasten ihlal etmekle" suçladı

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...
PARTNER13 milyon sevinci!13 milyon sevinci!
Türkiye dünya ortalamasının üzerinde çıktı!Türkiye dünya ortalamasının üzerinde çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Google Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Toyota üretimi durduruyor!

Toyota üretimi durduruyor!

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.