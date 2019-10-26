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Rusya'dan ABD'ye şok suçlama! Fotoğrafları da paylaştılar

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in 'DEAŞ'ın petrol sahalarına erişimini önlemek için' bazı ABD birliklerinin Suriye'de kalması gerektiği açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığınca bazı uydu fotoğrafları paylaşılarak ABD'nin petrol kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki tüm petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının, DEAŞ'a ya da DEAŞ'a karşı savaşan ABD birliklerine değil, tamamen Suriye'ye ait olduğu belirtilerek, "Ne uluslararası hukukta, ne de ABD hukukunda Suriye'nin yeraltı kaynaklarını Suriye'den ve Suriye halkından koruma ve savunma gibi belirtilen meşru bir görev yok. ABD birlikleri için böyle bir görev yok ve asla olmayacak. Bu nedenle, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını ele geçirerek ve buraların silahlı kontrolünü sağlayarak ABD’nin şu anda yaptığı şey kısaca uluslararası bir devlet soygunculuğu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise, ABD'nin Suriye'deki yasa dışı faaliyetinin altındaki gerçek nedeninin Washington'un öne sürdüğü özgürlük ve terörizm karşıtı sloganlardan çok daha uzakta yattığı belirtildi.

"SURİYE'DEN ÇIKARILAN PETROL KAÇAK YOLLARLA DİĞER ÜLKELERE GÖTÜRÜLÜYOR"

Öte yandan paylaşılan görüntülerde, Fırat'ın doğusundaki Suriye petrolünün DEAŞ'ın yenilmesinden öncesi ve sonrasının yer aldığı açıklanarak, çıkarılan petrolün yakıt tanklarıyla ABD birliklerinin koruması altında Suriye’nin dışına çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, "ABD askeri personelinin koruması altında Suriye'nin petrol sahalarından çıkarılan petrolü taşıyan yakıt tankları kaçak yollarla diğer ülkelere götürülüyor. Bu konvoylara saldırı düzenlenmesi durumunda derhal ABD özel hareket ve hava kuvvetleri devre giriyor" ifadeleri yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Suriye petrol

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