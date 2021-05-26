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Rusya'dan internet devlerine 1 Temmuz'a kadar süre

26.05.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Miloş Vagner, Facebook, Twitter ve diğer yabancı platformlara veri tabanlarını yerelleştirmeleri için 1 Temmuz’a kadar süre verildiğini açıkladı.

Rusya'dan internet devlerine 1 Temmuz'a kadar süre

Vagner, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren internet platformlarının, yükümlülüklerine yönelik taleplerin iletildiğini söyledi.

Söz konusu platformlara 1 Temmuz’a kadar süre tanındığına işaret eden Vagner, “Facebook, Twitter ve diğer yabancı platformlara, Rus vatandaşlarına ait veri tabanlarını yerelleştirmeleri için 1 Temmuz’a kadar süre verildi.” dedi.

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İHLALDE PARA CEZASI VE YAPTIRIM

Rus yasalarına göre, ülkedeki yabancı şirketlerin Rusların kişisel bilgilerini yalnızca Rusya topraklarında saklamaları gerekiyor. Söz konusu yasanın ihlali halinde şirketlere 1 milyon ila 18 milyon ruble arasında para cezası ve çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
internet facebook Rusya
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