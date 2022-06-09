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Rusya'nın yanında askeri tatbikata giriştiler!

09.06.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Çekya, Letonya ve Litvanya, Baltık Denizi’nde askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği şu günlerde yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Rusya'nın yanında askeri tatbikata giriştiler!

ABD, Çekya, Letonya ve Litvanya, Baltık Denizi’nde deniz üzerindeki hedefleri vurmak da dahil olmak üzere kısa menzilli hava savunma sistemleri ile "Baltic Zenith 2022" isimli askeri tatbikata başladı.

ASKERİ TATBİKAT HAMLESİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederek, ABD, Çekya, Letonya ve Litvanya orduları, deniz üzerindeki hedefleri vurmak da dahil olmak üzere RBS-70, GROM, STINGER ve AVENGER tipi kısa menzilli hava savunma sistemleri ile "Baltic Zenith 2022" isimli askeri tatbikata başladı.

Letonya’nın Güney Kurzeme şehrindeki, Nica Parish kasabasında bulunan NAF Jurmalciems Askeri Havacılık Eğitim Sahasında gerçekleştirilen tatbikat 15 Haziran’a kadar devam edecek.

Baltık Denizi'nde düzenlenen tatbikatı, hava hedefleri üzerinde pratik muharebe atışları yaparak RBS-70, GROM, STINGER ve AVENGER kısa menzilli hava savunma sistemleri uzmanlarını yetiştirmeyi ve yeni uzmanlar hazırlamayı hedefliyor.

300 ASKER KATILIYOR

Tatbikata, Letonya Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Mekanize Piyade Tugayı, Ulusal Muhafızlar ile Litvanya, Çekya ve ABD Hava Savunma Kuvvetleri’nden toplamda 300 asker katılıyor. Tatbikat, Letonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İkmal Gemisi A-90 Hero tarafından desteklenirken, Sahil güvenlik gemisi KA-14 Astra da tatbikatta hazır bulunuyor.

“Baltic Zenith 2022” tatbikatı bu sene önceki yıllardan farklı olarak NATO Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen uluslararası entegre hava savunma taktik tatbikatı olan "Ramstein Legacy" ve muharebe atış tatbikat olan "Ramstein Arrows" ile birleştirildi. (AA)

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