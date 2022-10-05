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Rusya ve Litvanya arasında "istenmeyen kişi" krizi! 5 gün süre tanındı

05.10.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna savaşı nedeniyle gergin ilişkiler yaşayan Rusya ve Litvanya arasında bu kez de "istenmeyen kişi" krizi çıktı. Rusya, Litvanya'nın Moskova Maslahatgüzarı'nı "istenmeyen kişi" ilan etti. Maslahatgüzarın 5 gün içinde Rus topraklarını terk etmesi istendi.

Rusya ve Litvanya arasında "istenmeyen kişi" krizi! 5 gün süre tanındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Virginia Umbrasene'yi "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Sergey Ryabokon'un "istenmeyen kişi" ilan edildiği anımsatıldı.

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Bunun "temelsiz" bir karar olduğu ifade edilen açıklamada, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde bir görevlinin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

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5 GÜN SÜRE VERİLDİ

Açıklamada, "Büyükelçilik çalışanına, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Umbrasene'nin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi. Umbrasene'nin 5 gün içinde Rus topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

"Litvanya'nın, Rusya ile ilişkileri tamamıyla bozma yönünde düşmanca siyaset izlediği" vurgulanan açıklamada, Litvanya'nın başkent Moskova'daki kültür merkezinin faaliyetlerinin dondurulduğu bildirildi.

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Açıklamada, Vilnius'un ilerideki "dostça olmayan" adımlarına karşı ek önlemlerin alınacağı belirtildi.

Litvanya, 3 Kasım'da Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Ryabokon'u "istenmeyen kişi" ilan etme kararı almıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Litvanya Rusya
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