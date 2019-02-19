Rusya'da Lavrov ve Lajcak ortak basın toplantısı düzenledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin yapıldığını hatırlatarak zirvede Rusya ve Türkiye'nin, 1998 yılında Suriye ve Türkiye arasında imzalanan Adana Anlaşması'nı baz alarak Suriye sınırındaki teröristlerden gelen tehditlere karşı durma konusunda anlaştığını ileri sürdü.
Sergey Lavrov ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Lavrov, geçen hafta Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin yapıldığını hatırlattı. Lavrov, zirvede Rusya ve Türkiye'nin, 1998 yılında Suriye ve Türkiye arasında imzalanan Adana Anlaşması'nı baz alarak Suriye sınırındaki teröristlerden gelen tehditlere karşı durma konusunda anlaştığını iddia etti.
Lavrov, Soçi'deki zirvede İdlib'deki durum, Suriye'de siyasi çözüm ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi gibi konuların konuşulduğunu söyledi.
ABD'nin tampon bölgede güvenliği sağlayamayacağını vurgulayan Lavrov, "ABD'nin amacı Suriye'yi bölmek ve Suriye'nin doğusunda bir devlet oluşturmak. Bunun için müttefiklerinin de yatırım yapmalarını teşvik ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Lajcak da martta Azerbaycan ve Ermenistan'a ziyaretler yaparak iki ülke arasındaki Karabağ sorununu ele alacağını belirtti.
Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Daha önce hiç görmediniz
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum