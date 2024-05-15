Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye çağrı: 'Darbe ihtimali varsa...'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet Partisi-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, emniyet içerisinde yapılan operasyona ilişkin sözleri ile ilgili, "Karnınızdan ve imalı konuşmayın. Kimi, neyi kastediyorsanız açıkça söyleyin. Mektubu, PTT üzerinden değil adrese teslim gönderin. Sayın Erdoğan ile yeni görüştünüz, varsa bir darbe ihtimali ona söyleyin. Bilgi ve belgeleri devlet kurumları ile paylaşın; çünkü ifadeleriniz çok ağır. Fitneyi büyümeden durdurması gereken sizsiniz; çünkü iddia sahibi olan sizsiniz. Adınız gibi devleti gerçekten önemsiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Siz gözlemci değilsiniz, iktidar ortağısınız Sayın Bahçeli" diye konuştu.

TEKİR: BİRTAKIM KURUMLAR PAKETİN DIŞINDA TUTULUYOR

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir ise, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin, "Türkiye’deki enflasyon son 4-5 yıllık dönem içerisinde birçok Avrupa ülkesinden çok daha hızlı bir yükseliş göstermektedir. İktidarın tasarruf etmeden sadece kendi iktidarını devam ettirmek amacıyla bir harcama politikasını yapmasını takdirlerinize arz ediyorum. Birtakım kurumlar adeta tasarruf paketinin kapsamı dışında tutuluyor, herkes çok iyi biliyor ki cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere birtakım kurumların gider kalemleri aslında tasarruf paketi tarafından teğet geçiriliyor ve gerçekten de 'hayırlı sabahlar' demek gerekiyor. En azından böyle de olsa, iktidarın 21 yıllık bir iktidar döneminden veya israf politikasını uygulamış olduğu bir dönemden sonra böyle bir gelişmeyi gerçekten de olumlu bir şekilde değerlendirmek gerekir, ilk adım olarak. Kesin olan bir şey var, bir şehrin tüm ana hatlarında devasa kaçaklar varken bir musluğun damlayan suyunu kesme tedbirleri uygulamak asla ve asla problemi ortadan kaldırmayacaktır" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





