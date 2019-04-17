Rüyada altın bulmak ne demek? Rüyada altın bulamak ile ilgili rüya tabirleri

Altın sadece yastık altına değil rüyalarımıza da girer. Gerçek hayatta bir şekilde altın bulmak çok sevindirici bir olay olur ama rüyada ne anlama gelir? Rüyasında altın bulduğunu görenler doğal olarak bu rüyanın gerçek hayata dair ne tür bir mesaj verdiğini merak ediyorlar. Rüyayı gören kişi kendisini zenginliklerin, müjdeli haberlerin mi beklediğini öğrenmek ister. Bu yüzden rüyada altın bulmak ve onunla ilgili rüyada altın bilezik, altın gömü, altın takı, altın bileklik, altın madeni vb. bulmak gibi detayların yorumlarını listeledik. RÜYADA ALTIN BULMAK Sanılanın aksine rüyada altın bulmak genel olarak olumlu bir rüya olarak görülmez. Sıkıntıya düşmeye, daralmaya, sorunlardan kurtulmanın yollarını bulamamaya, ne yapacağını bilememeye ve sahip olanları kaybetmeye alamet eder. Sorunların rüyayı gören kişiyi çok zorlayacağı ve bu sorunlardan kurtulmadığı sürece huzuru bulmasının mümkün olmayacağı anlamına gelir. Rüyada altın bulmak, rüya sahibinin yaşadıkları nedeni ile karamsar ve umutsuz olacağına rivayet edilir. Tabii bulanan altının çeşidine göre de yorumlar değişmektedir ki bu rüyanın olumlu çeşitleri de vardır.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK BULMAK Rüyada altın bilezik bulmak, rüyayı gören kişinin emek etmeden ve çaba sarf etmeden miras yolu ile bir iş yeri sahibi olacağına rivayet eder. Bazı rüya alimlerine göre rüyada altın bilezik bulmak, rüya sahibinin hali vakti yerinde olan bir kimse ile evlilik yapacağını bu evliliğinde de hem maddi hem de manevi açıdan huzur bulacağını delalet eder. RÜYADA ALTIN KÜPE BULMAK Rüyada altın küpe bulmak herkes için aynı şekilde yorumlanmaz. Bir kadının rüyasında altın küpe bulması onun herkes tarafından beğenildiği ve ilgi gördüğü şeklinde yorumlanırken bir erkeğin altın küpe bulması onun çok sevdiği ve eğlenerek yaptığı mesleğine ya da hobilerine delalet eder. RÜYADA ALTIN TOPLAMAK Rüyada altın toplamak, rüyayı gören kişinin geçmişten devam eden maddi ve manevi ıkıntılarının son bulacağına işaret eder. Rüya sahibinin uzun zamandan beri iş aradığını ve kendisine uygun bir iş bulamadığı için çalışmadığını bu nedenle de parasal konularda yetersiz kalarak sıkıntı çektiğini ancak bundan sonraki zamanda kendine uygun bir iş bularak maddi anlamda refaha ulaşacağını rivayet eder. Kişinin çekilen sıkıntıdan sonra ereceği huzurun habercisi olan bir rüyadır.

RÜYADA ALTIN ZİNCİR BULMAK Rüyayı gören kişinin çıkış yollarına, çarelere ve çözümlere kavuşacağı şeklinde kabul edilir. Rüya sahibinin dualarının ve dileklerinin karşılığını, inanarak ve mücadele etmekten vazgeçmeyerek alacağına ve ferahlığa kavuşacağına işaret eder. Esenliğe ve gönül hoşluğuna kavuşmaya tabir edilir. RÜYADA ALTIN GÖMÜ BULMAK Rüyada Altın Gömü Bulmak, ekonomik ve maddi olarak başarılı adımlar atacağınızı dolayısıyla durumunuzu düzelteceğinize delalet eder. RÜYADA ALTIN TAKI BULMAK Rüyada altın takı görmek, hoş sözlü, konuşmaları ve davranışları ile herkesi etkileyen rüya sahibinin geniş bir çevreye sahip olduğunu, bekarsa talibinin her geçen gün fazlalaşacağını, evli ise eşi tarafından her daim el üstünde tutulup şımartılacağını işaret eder. RÜYADA ALTIN BİLEKLİK BULMAK İş hayatında çok iyi yerlere gelmiş olan rüya sahibinin, çok büyük kazançlar elde ettiği dönemin sona erdiğine, artık harcama yaparken daha dikkat etmesi gerektiğine, çok büyük maddi zararlar ile karşılaşabileceğine ve büyük sorunlar yaşayabileceğine rivayet eder. RÜYADA ALTIN MADENİ BULMAK Bir kimsenin rüyasında altın madeni bulduğunu, rüyada altın madeni bulmak, ya da kişinin altın madeninde çalıştığını görmesi, ortak olduğunu, altın para bulduğunu, altın kaplarda yediğini görmesi; genç birini servet yapmak için güzel bir fırsat olacağına, genç olmayan birisi için ise; işlerine, hareketlerine ve sözlerine dikkat etmesi gerektiğine delalet eder.

RÜYADA ALTIN YÜZÜK BULMAK Rüyada altın yüzük bulmak, müjdeli bir haber almaya, özel hayatında ani ve güzel bir gelişme yaşamaya, mutluluktan havalara uçmaya delalet eder. Rüyada altın yüzük görmek, rüya sahibine karşı yoğun duyguları olan bir kişinin kendisine ilanı aşk edeceği ile yorumlanır. RÜYADA ALTIN BULMAK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Çeyrek Altın Bulmak

Rüyada çeyrek altın bulmak, rüyayı gören kişinin sorumluluğunda olmayan ve kendisi ile hiçbir alakası bulunmayan bir maddi yükümlülüğün kendisine fatura edileceğine alamet eder. Rüyada 3 Altın Bulmak

Aile bireyleri arasında yaşanan bir tartışmanın ortasında kalmaya, hepsinin sıkıntıları ve sorunlarının çözümü için ayrı ayrı uğraşmaya, sevilen bir kişiye veda etmeye, iş hayatı ile alınan bir karardan pişman olmaya, sorunlu bir kişi ile ilişki yaşamaya ve oturulan muhitte yaşanan bir tartışmanın ardından başka bir yere taşınmak zorunda kalmaya yorulur. Rüyada 3 altın bulup birini kaybetmek, iş ve eğitim hayatı ile ilgili sorunlar yaşarken aile hayatı içinde mutlu olunacağına ve bu durumun uzun süre bu şekilde devam edeceğine işarettir.

Rüyada Denizde Altın Bulmak

Kişi, sevdiği bir kişinin önayak olması ile girdiği çok hayırlı bir işte büyük kazançlar elde edecek, mevki makam sahibi olacak ve birçok insanın istediği imkânları elde edecek ama bir türlü istediği gibi bir düzen tutturup rahat yüzü göremeyecek demektir. Rüyada denizde külçe altın bulmak, rüya sahibinin, olmaması için çok çaba sarfettiği bir konuda büyük bir sıkıntı içine düşeceğine, bu sıkıntının hem kendisini hem sevdiği kişileri de içine alacağına, alacağı birçok desteğe ve vereceği kararlara rağmen bir türlü kendisini toparlayamayacağına ve gittikçe daha kötü bir duruma düşeceğine alamettir. Rüyada Bir Küp Altın Bulmak

Eşler arasında büyük bir tartışma yaşanması yüzünden aile bireylerinin büyük bir moral kaybı yaşayacağına, bir aile büyüğü ile ilgili üzücü bir haber alınacağına, ekonomik olarak zarar getirecek bir işe girileceğine, çıkılacak bir yolculuğun çok tatsız bir olayla sona ereceğine ve bir sebepten ötürü bir miktar ceza ödemek zorunda kalınacağına yorumlanır. Rüyada bir çuval altın bulmak, eski bir dostun gelişi ile kapanmış olan bir meselenin tekrar açılacağı, projelerin beklenmeyen bir anda aksaklığa uğrayacağı, hayal kırıklığı yaşanacağı, yapılan yardım çağrılarının sonuçsuz kalacağı ve girilen bir rekabetten yenik çıkılacağı anlamına gelir.