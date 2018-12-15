Rüyada baba görmek ne anlama gelir? Baba ile ilgili görülen rüyalar neye işarettir?

Genel anlamda hayra ve güzel olaylara yorumlanmış olan rüyada baba görmek, bizi her şekilde kaygılandırabilir ve meraklandırabilir. Babamızla ile ilgili gördüğümüz rüyaların tabirleri, rüyanın içeriğine, duruma ve zamana göre değişmektedir. Mesela rüyada babanın öldüğünü görmek ve ağlamak, babayı ağlarken, gülerken ya da kızarken görmek, baba ve anneyi birlikte görmek, baba evini görmek gibi farklı rüyalar için çeşitli yorumlar vardır. Bu örnekler ile birlikte baba ile ilgili görülen rüyaların tabirlerini konu başlıkları ile birlikte haberimizde derledik. RÜYADA BABA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada görülen baba bir özlemi veya bir isteği belirtebilir. Bu istek, sizin veya babanızın içinde kalan bir ukteyi belirtmektedir. Dini inançlara göre de rüyada kendi babanı görmek, gören kişinin hasretlik durumu varsa hasret çektiği şeye kavuşacağını belirtmektedir. Gören kişi hastaysa iyileşir. Fakat, gören kişi yeni işe girişmiş veya başlamışsa bu iş konusunda sıkıntılar çekeceğine delâlet etmektedir. İmam Abdülgani Nablusi‘nin de kitabında belirttiği gibi rüyasında babasını gören kişiler bol rızık ve helal kazanca kavuşur rüyayı gördüğü dönemde hayatındaki olumsuz olaylar yoluna girer.

Rüyada baba görmek gücün, iktidarın artacağını ve isteklerinin yerine getirileceğinin göstergesidir. Rüyada babasını gören kişi zorlukların üstesinden gelir ve ferahlar. Aynı zamanda rüyada babasını zorda görmek, yakın zamanda müjdeli bir haberin geleceğinin göstergesidir. Baba rızk, murat, mutluluk ve ferahlığı temsil eder. Bu sebeple hayırlı işlerin vesile olacağı manası ortaya çıkar. Rüyada baba görmek hakkında Cafer-i Sadık (r.a) buyurmuştur ki; rüyada baba görülmesi babanın güler yüzlü ve rüyada sağlıklı olarak görülmüşse her zaman için iyiye ve güzele yorulur. Rüyasında babasını gören kişi muradına erişir. Hedeflerine rüyayı gördüğü yıl içinde kolay ulaşır. Maddi anlamda bereketli bir dönem geçirir. RÜYADA BABAYI AĞLARKEN GÖRMEK Rüyada babasının ağladığını gören kişi sevinçli ve mutlu bir hayata yelken açacak. Rüyada babası ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını görmek ise çok müjdeli bir haberin yaklaştığını haber verir. Rüyada ağlamak genel itibarı ile gerçek hayatta mutlu anların yaşanacağına ve güzelliklere işarettir. Rüyayı gören bekar ise mutlu bir izdivaç gerçekleştirecek, evli ise evlilikteki sorunları bertaraf olacak. Rüyayı görenin çocuğu hasta ise iyileşecek manasına gelmektedir. Maddi durumu zayıf ise biraz daha iyi bir duruma erişeceğine haber verir.

Rüyada Ölmüş Babanın Ağlaması Rüyayı gören kişinin babası yaşasaydı kendisiyle çok gururlanacağı ve kendisini sonuna kadar destekleyeceği işlere atılacağına ve zaferler kazanacağına yorulur. Bu sevinç buruk bir sevinç olacaktır çünkü kişi bugünleri babasının da görmesini istediği için onun yokluğu kendisine hüzün verecektir. Rüyada ölmüş babanın ağladığını ve onu teselli ettiğini görmek, rüya sahibinin babası yaşarken ona verdiği ve yerine getiremediği bir sözü yerine getireceği anlamına gelir. RÜYADA BABAYI GÜLERKEN GÖRMEK Rüyada babayı gülerken görmek aile bireyleri arasındaki bağın daha sıkı bir hal alacağına, dünya malının da kendisinin bile hayal edemeyeceği kadar çoğalacağına, hayal kırıklığı ile karşılaşılacağına, amaçların gerçekleştirilemeyeceğine, aile hayatının her geçen gün daha da güzelleşeceğine, kıskanç birisini haneden uzaklaştıracağına, gözünü bürüyecek olan dünya malı nedeni ile yanlış yollara gireceğine ve allah katında bir günahkâr sayılacağına, onlarla gönül birliği edeceğine, başarılar yaşanacak ve büyük atılımlar yapılacak bir işe girileceğine işarettir.

Rüyada babayı gülerken görmek kendilerini toparlamaları ve işlerini düzeltmeleri için destek vereceğine, aynı zamanda bu kişilerin birbirleri ile iş yapmalarını sağlayacağına, dünyada helal mal yemeye ve helal kazanca işarettir. Rüyada ölmüş babasını gülerken görmek karşısına kendisine hayır, mutluluk, huzur getirecek birinin çıkacağına, daha fazla gelir sahibi olunacağına, bolluk ve berekete kavuşulacağına, ticaret hayatıyla ilgili yapılan planların hayır getireceğine alamet eder. Rüyada ölen babayı gülerken görmek hayır işleri yaparak hem insanlara hem diğer canlılara yardımcı olunacağına, dualarından hayır görmeyeceğine delalet etmektedir. RÜYADA BABANIN KIZDIĞINI GÖRMEK Rüyada babanın kızdığını görmek, aile üyeleriyle yakın zamanda kavuşulacağına ve mutlu, kaliteli vakit geçirileceğine delalet eder. Rüya sahibinin uzun bir yolculuğa çıkarak aile fertleriyle buluşma sağlayacağına ve sevdiği kimselerle uzun saatler boyunca hoş sohbet edeceğine yorulur. Bazı rüya yorumcuları tarafındansa rüyada babanın kızdığını görmek; yakın zamanda gelecek fırsatlara delalet eder. Rüya sahibinin yeni projelerde yer alacağına, gelirini arttıracağına ve kazancının daim olacağına yorulur.

RÜYADA BABANIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada babanın öldüğünü görmek, babanın sağlığının hep yerinde olacağına ve uzun bir hayat yaşayacağına yorulurken bir rüya tabirine göre de rüya sahibinin babasına karşı bazı kırgınlıkları olduğu ve onu bazı konulardan sorumlu tuttuğuna işaret eder. Rüya sahibinin babasına karşı öfke içinde olduğuna, yaşadığı hayal kırıklıklarını, mutsuzlukları ve başarısızlıkları ona bağladığına rivayet edilir. Rüyada babayı ölmüş görmek, birçok tabirci tarafından olumlu bir şekilde yorumlanır. Rüyada babasını ölmüş görmek, ölüm güzel haberlerin geleceğine hatta belki de aile içerisinde birinin doğum yapacağına işarettir. Rüyada babayı ölmüş gören kimse, bu rüyayı görmüş olmak tüm aileyi sevindirecek bir haberin geleceğine işarettir. RÜYADA BABANIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK VE AĞLAMAK Rüyada babanın ölmesi aile temelinin yıkılacağına dalalet eder. Bir yandan babanın ömrüne ömür katılacağına ve kişinin babası ile iyi ilişkiler içerisinde olacağına yorulur. Rüyada babanın öldüğünü görmek ve ağlamak diyanet çerçevesinde değerlendirildiğinde kişinin tüm dini yükümlülüklerini yerine getirdiği, sonuç olarak Allah yoluna girmeyi başardığını ifade eder. İmam Abdülgani Nablusi Hz. rüyada babanın ölmesini görmenin kişiyle baba arasında güzel bir diyalog kurulacağını, babanın kişiye her açından yardımcı olacağının bir göstergesidir.

Babanın ölmesi ve ağlamamak kişinin babası ile olacak kötü ilişkilerine dalalet eder. Kişi ile babası arasında anlaşmazlık çıkabilir ve tartışma yaşanabilir. Rüya tabirleri yapılırken durumların farklı olması anlamı da farklılaştırmaktadır. Yani babanın ölmesi ile annenin ölmesi arasında fark vardır. Aynı zamanda ölüye ağlamak ile ağlamamak arasında da yine büyük farklılıklar bulunmaktadır. Rüyada babanın ölmesi diyanet tarafından baba ile kişi arasında büyük problemler yaşanacağına dalalet eder. Aynı zamanda babanın ölmüş olduğu görmek babanın ömrüne ömür katar. İmamı Caferi-i Sadık Hz. yorumuna bakıldığında ise ölen kişinin baba olması ailede sarsıntıların yaşanacağına, zor dönemler geçirileceğine dalalet etmektedir. RÜYADA ÖLMÜŞ BABAYI GÖRMEK Rüyada ölmüş babayı görmek, rüyayı gören kişinin, babasından aldığı ve kendisine ayrı bir kişilik katan davranışlara ve özelliklere çok iyi bir şekilde sahip çıktığına delalet edilir. Aynı zamanda, rüya sahibinin, babasının ruhunun sevinmesi için babası adına hayır yemeği vermesi gerektiğine ya da yine babası adına sadaka vermesi gerektiğine alamet edilir.

Rüyada Ölmüş Babayı Diri Görmek Rüyada ölmüş babayı diri görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında yapmak istediği ve hayalini kurduğu her şeye ulaşacağına, çok büyük işlere girişip hepsinden alnının akı ile çıkacağına ve bütün işlerin çok büyük başarılar ve çok büyük paralar getireceğine işaret edilir. Aynı zamanda, rüya sahibinin, başarıları sayesinde yöneticileri tarafından yüksek bir mevkiye terfi edileceğine delalet edilir. Rüyada Ölmüş Babayı Hasta Görmek Duyulacak bir haber ya da karşılaşılacak kötü bir olayın zaten gündemde olan tatsız duruma tuz biber ekeceğine ve bu nedenle de durumun daha da ağırlaşacağına, insanları daha olumsuz hallere düşüreceğine delalet eder. Rüyada ölmüş babayı hasta görüp ağlamak ve gözünden yaşlar geldiğini görmek, tebessümle hatırlanacak bir olaya yorulur. Rüyada ölmüş babayı yatalak hasta görmek, rüya sahibinin maddi ve manevi anlamda kısıtlanmasına neden olacak ve deyim yerindeyse elinin kolunun bağlanacağı bir gelişmenin yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyada Ölmüş Babayla Konuşmak Rüyayı gören kişinin içini döküp ağlayarak rahatlama ihtiyacı içerisinde olduğunu işaret eder. Yaşamın belli bir yerde ağır gelmesine bu nedenle rüya sahibinin bunalmasına, yıpranmasına, üzülmesine ve birilerine sorunlarını anlatarak rahatlamak istediğine delalet eder. Rüyada babayla keyifle ve gülerek konuşmak gerçekleştirilecek bir eylem sonrasında rahatlamaya, ferahlamaya ve kendini çok iyi ve sakin hissetmeye alamet eder. Rüyada Ölmüş Babaya Sarılmak Kendisini dayanarak olarak görebilecek, ondan güç ve akıl alınabilecek bir insanın varlığıdır. Yani rüyayı gören kişinin hayatına bu özelliklerde biri girecek ve bu sayede yaşamı çok daha kolay hale gelecek demektir. Rüyada ölmüş babaya arkadan sarılmak, bir insanı ikna ederek yapacağı fevri bir hareketin ya da hamlenin önüne geçmeye ve bu sayede ona büyük bir iyilik yapmaya, rüyada ölmüş babanın bacaklarına sarılmak, sevdiklerinden hiçbir fedakarlığı esirgemeyecek yapıda olmaya yorulur. RÜYADA BABA VE ANNEYİ BİRLİKTE GÖRMEK Rüyada anne baba görmek, hayırlı ve bereketli günlerin habercisidir. Bu rüya oldukça güzel bir rüyadır. Rüyasında anne baba gören kişi uzun, güzel ve sağlıklı bir ömre sahip olur. Rüyayı gören kişi tüm sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulur. Eğer hastalığı varsa bu hastalıklardan şifa bulur. Yine arzuların gerçekleşmesine ve ömür boyu mutlu olunmasına da işarettir.

Rüyada Annesini veya Babasını Ölmüş Görmek Rüyada anne veya babasından birini veya ikisini ölmüş gören kişi güzel bir havadis alır. Bu rüya uzun süredir beklenen haberin gelmesine, umut edilene ulaşmaya ve sıkıntılardan kurtulmaya delalettir. RÜYADA BABA EVİNİ GÖRMEK Rüyada baba evi görmek, çaresiz veya umutsuz bir anda aileden görülecek güzel bir desteğin kişide yaratacağı mutluluk ve feraha işarettir. Her anlamda ailenin kişinin arkasında olduğunu hissettirmesine alamet olan rüya, kişinin enerjisini yeniden toparlayarak aksiliklerle daha güçlü şekilde mücadele edeceğini, vefalı biri olduğu için kendisine yapılan tüm yardımların karşılığını da mutlaka vereceğini bildirir. Gönül borcu olarak da yorumlanan rüya, görülecek önemli bir yardım sonrasında yaşanacak duygusal anlara da gönderme yapar. Baba evi kişinin ailesiyle birlikte yaşayacağı uzun ömre ve sağlıklı günlere de alamet olduğu gibi, adil davranan aile büyüklerine de yorumlanır. Rüyada Baba Evinden Ayrıldığını Görmek Mutlu ve güler yüzlü bir şekilde baba evinden ayrıldığını görmek, hayırlı bir evlat olarak anılmaya, kişinin yapacağı her işin sonunun hayra vesile olacağına, kendi başına ayakta durmakta zorluk çekmeyeceğine, anne ve babasının dualarını alarak sırtının yere gelmeyeceğine yorumlanır. Ağlayarak baba evinden ayrılan kişiler bekarsa, ailelerinin izin vermediği yahut onaylamadığı bir evlilik kararı alırlar ve tüm aile ilişkileri uzun süreliğine bozulur. İslami olarak da anne baba duasından mahrum kalınan ve kalp kırarak yaşanan bir hayata alamet eder.

Rüyada Baba Evine Dönmek Hatalardan pişmanlık duymaya ve yapılan yanlışların farkına vararak, daha doğru şekilde yaşamaya karar vermeye, özellikle anne ve babası ile arasında husumet, gerginlik ya da kırgınlık olan kimselerin, onların kalplerini onarmak için el öpüp, af dileyeceğine alamet eder. Baba evine dönmek bazen evliliklerin bitmesine ve kişinin eski düzenine yeniden dönmesine de işaret eder. GÖRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE BABA İLE İLGİLİ RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada baba olduğunu görmek Rüyada çocuk sahibi olup baba olduğunu görmek bir gücün ve iktidarın göstergesidir. Bu yolla kişi zorlukların üstesinden çok rahat bir biçimde gelecek ve sorunlardan yılmayacaktır. Her ne olursa olsun büyük bir mücadelenin temsilcisi olunacağının göstergesidir. Zor bir durumda olan kişi için rüyada baba olduğunu görmek bu zorluktan kurtularak ferahlığa kavuşmaya delalet etmektedir. Rüyada üvey baba görmek Rüyada üvey baba görmek ile ilgili olarak çok değişik ve zıt söylemler olmak ile genel olarak ticaret yaşantısında büyük başarılar kazanılacağı manası ortaya çıkmaktadır. Rüyada üvey baba gören kişi için sürekli bir yükseliş söz konusu olmaktadır. Olumsuz yorum göre ise rüyada üvey baba görmek yakın çevrenizden birilerinin size çok büyük bir ihanet gerçekleştireceğine delalet eder. Aynı zamanda çevrenizdeki kişileri çok ciddi bir biçimde etüt etmeniz gerektiğine yorumlanır.

Rüyada babayı hasta görmek Rüyada babayı hasta görmek sıkıntıların azalacağı ve huzurlu bir yaşantının başlayacağı manasına gelir. Aynı zamanda hasta görmek bazı şeylerden feragat edilmesi gerektiği ve bazı kavramlara da çok sıkı bir biçimde sarılması manasına gelir. Rüyada babayı hasta görmek aynı zamanda bir ihanetin de göstergesi olarak görülmektedir. Bu sebeple arkadaş çevrenizden insanlar ile samimi olmadan önce iyice araştırmanız gerektiği manasına gelir. Rüyada babayı öpmek Rüyada babayı öperken görmek giriştiğiniz bir işte yaşadığınız zorluklar sebebi ile birinden yardım alacağınız manasına gelir. Eğer ölmüş olan babanız sizi öpüyor ise evlat ile baba arasında bazı konuların hasrete dönüştüğü ve geçmişte kırgınlıkların yaşandığı manasına gelmektedir. Aynı zamanda rüyada babasını öpen kişi mutlu bir zaman dilimi geçirecektir. Rüyada Baba Eli Öpmek Makbul ve ayrıca kişi için isabetli ve makul olan işler yapmak anlamına gelir. Helal yollardan hayatını sürdürmeye, kazancın temiz, yaşam şeklinin topluma uygun, hal ve hareketlerinin de insanlar arasında kabul gören tarzda olduğuna işaret eder.

Rüyada babanın cenazesini görmek Rüyada babasının cenazesini gören kişi için hayatında çok büyük bir değişiklik yakındır. Hayatını baştan sona değiştirecek olan bir yeniliğe delalet eder. Aynı zamanda rüyada babasının cenazesini görmek içerisindeki ölüm korkusunun dışa vurumudur. Bu anlamda sürekli bir ölüm korkusu içerisinde olduğunuzu ve bu korkuyu yenemediğinize delalet eder. Rüyada cenaze görmek kişinin geçmişteki bir defteri kapatacağına ve yepyeni bir sayfa açacağı manasına gelir. Rüyada babanın bağırması Rüyada babasının bağırdığını görmek geçmişte yapılan bir tanıklığa ve bu tanıklığın ortaya çıkması gerektiğine delalet eder. Siz geçmişte olumsuz bir duruma tanıklık etmiş ve bunu görmezden gelmiş olabilirsiniz ama bu durumun ortaya çıkması haksız bir durumun bertaraf edilmesine neden olur. Bu sebeple rüyada babasının bağırdığını gören kişi vicdanının sesini dinleyerek doğruları gün yüzüne çıkarmalıdır. Rüyada Baba İle Kavga Etmek Hayırlara alamet eder ve rüyayı gören kişinin babasından kendisine yapacağı parasal yardım sayesinde maddi gücünün, ferahının ve rahatının yerine geleceğine, rüya sahibinin zor bir halden kurtularak babasına çok dua edeceğine işaret eder. Kişinin babası, kendi kurtarıcısı ve kahramanı olacak kişidir.