Rüyada portakal görmek konusu ile ilgili tabirler, portakalın renginden yanında hangi meyveyi gördüğünüze kadar çeşitli detaylara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Peki genel anlamda rüyada portakal görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada Portakal Görmek

Rüyada portakal görmek, özellikle mevsiminde portakal görmek sıhhate, mala ve rızka delalet eder. Rüyayı gören kişinin yaşamında yeni yollara savrularak düzenini kuracağına inanılır. Bunun yanı sıra kişinin kısa zamanda iyi bir haberle müjdeleneceğine yorulur. Rüyada görülen portakalın rengi siyahsa bu da kişinin yaşamında yolunda gitmeyen bir şeyin yoluna gireceği manasını taşır. Ayrıca rüyada görülen portakal iştahlı bir şekilde yeniyorsa bu da kişinin hayalini kurduğu bir şeyi kıl payı kaçıracağına ve çok üzüntülü günler yaşayacağına yorulur.

Rüyada Portakal Ağacı Görmek

Rüyada portakal ağacı görmek, bir yerden kazanırken bir yerden maddi anlamda kayıp yaşamak manasına gelir. Örneğin; şans oyunundan bir para kazanılır ama kişi işinden ayrılır. Bu tarz durumlar yaşanabilir. Portakal ağacı büyük ve görkemliyse bu da kişinin bir anda haksız şekilde kariyer olarak yükseleceğine ama bu zirvedeki halin uzun sürmeyeceğine yorulur. Eğer portakal ağacı yaşlı ve güçsüz görünüyorsa kişinin çok sevdiği bir büyüğüyle önemli bir konuda iletişim kuracağına yorulur. Rüyada görülen portakal ağacı yüksekte bir yerlerdeyse bu rüya, kişinin olmak istediği yere çok yaklaştığına işaret eder.

Rüyada Portakal Bahçesi Görmek

Rüyasında portakal bahçesi gören bir kişinin kısa zaman içerisinde Allah yolunda hayırlı birçok iş yapmaya başlayacağına yorulur. Bu kişinin ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğine, bol bol sevap işleyeceğine ve sayısız iyilik yapacağına delalet edilir. Rüyada görülen portakal bahçesi uçsuz bucaksız ve ferah bir bahçeyse bu da bol rızka, yeni bir arkadaşla tanışmaya yorulur. Şayet kör karanlık bir bahçe görülüyorsa kişinin yakın bir zamanda korktuğu şeylerin hepsinden bir anda kurtulacağına yorulur. Rüyada portakal bahçesine aileyle gitmek ise aile içinde huzursuz zamanların yaşanacağına delalet eder.

Rüyada Portakal Kabuğu Görmek

Rüyada portakal kabuğu gören bir kişinin, üstesinden bir türlü gelemediği bir sorunu aşabileceğine delalet edilir. Bunun yanı sıra bu rüyayı gören kişiye bir yerden para geleceğine inanılır, özellikle kişiden borç almış biri varsa bu borcu ödeyeceğine delalet edilir. Rüyada görülen portakal kabuğu eğer çürükse bu da kişinin çok sevdiği biri tarafından zulme uğrayacağı anlamını taşır. Portakal kabuğunun ifade ettiği bir diğer mana ise, kişinin kabuğunu kırarak ve kendini tamamen değiştirerek yeni bir yola girmesi olarak yorumlanır. Bu yeni yolda ise güçlü bir şekilde kendi ayakları üzerinde durarak refaha ulaşacağına inanılır.

Rüyada Portakal ve Elma Görmek

Rüyada portakal ve elma görmek birçok farklı anlama gelir. Eğer kötü bir rüya görüldüyse elma bu rüyanın kötü etkisini bozar. Eğer ki portakal ve elma aynı anda yeniyorsa bu da kişinin bir türlü karar veremediği bir konuda artık net bir karar alacağı manasına gelir. Karar veremediği konunun ise gönül ilişkisi olduğuna inanılır. Portakal ve elma bir tabakta dilimlenmiş halde duruyorsa rüya, kişinin uzun süredir küs olduğu biriyle barışacağına yorulur. Portakal ve elma rüyada aynı ağaçta yetişmişse kişinin hiç sevmediği biriyle bir iş yapmak zorunda kalacağına yorulur.

Rüyada Renkli Portakal Görmek

Rüyada renkli portakal görmek, kişinin yanlış yaptığı bir seçimden dönerek kendisi ve ailesi için en doğru yola gireceğine yorulur. Çoğu zaman da bu rüya yeni bir iş kapısı bulacak olmaya, bir yerden bol para geleceğine yorulur. Rüyada görülen renkli portakal eğer büyükse bol kısmetli günlerin yakın olduğuna delalet edilir. Rüyada renkli portakal görmenin en önemli anlamı ise kötü günlerin yerini iyi günlere bırakacağı oluyor. Rüyada görülen renkli portakal parlıyorsa bu rüya, kişinin çok istediği bir şeyi sevdiği biri aracılığı ile elde edeceğine yorulur.

Rüyada Portakal Soymak

Rüyada portakal soymak, kişinin tırnaklarıyla kazıyarak gelmek istediği noktaya en kısa zamanda varacağına yorulur. Bu rüya çoğu zaman ulaşılamaz diye düşünülen hedeflere ulaşılacağına ve refaha erileceğine delalet edilir. Kişi rüyada bol bol portakal soyuyorsa işlerinin bir anda artacağına ve başını kaşıyacak vakti kalmayacağına yorulur. Portakal soymanın bir diğer anlamı da kişinin ailesinden küs olduğu biriyle barışacağını simgeler. Rüyada portakal soyarken kişi elini kesiyorsa bu da tam güzel bir şey yaşayacakken karşısına kötü bir şey çıkacağı manasına gelir.

Rüyada Portakal ve Mandalina Görmek

Rüyada portakal ve mandalina görmek haneye bir bebeğin gireceğini işaret eder. Bu bebek, ailenin huzurunu ve rızkını arttırır. Bunun yanı sıra bir kişi rüyasında portakal ve mandalinayı keyifle yediğini görüyorsa dar günlerden kurtulup mesut olacağına, özel hayatının hızla iyiye giderek gerçek huzuru bulacağına yorulur. Mandalina ve portakal canlı bir renkteyse kişinin yaşamına renk geleceğine, hevesle bir işe başlayacağına delalet eder.

Rüyada Portakal ve Muz Görmek

Rüyada portakal ve muz görmek akademik başarıyı simgeler. Muz ferahlık ve iyilik gibi anlamlara gelir. Kişinin uzun süredir hayatı için belirlediği bir hedefi varsa ve bu uğurda çok çalışıyorsa, bu rüya en kısa sürede çabalarının meyvesini alacağına delalet edilir. Çoğu zaman da portakalı ve muzu aynı anda görmek arkadaşlarla beraber uzun bir süre seyahate çıkılacağına yorulur. Portakal ve muz çürükse, bu rüya kişinin manevi gücünü kaybedeceğine ve zor zamanlar yaşayacağına yorulur.

Rüyada Ölünün Elinde Portakal Görmek

Rüyada ölünün elinde portakal görmek, kişinin sevdiği ve değer verdiği bir büyüğünden maddi yardım almak zorunda kalacağına yorulur. Bunun yanı sıra eğer rüyada görülen ölü, kişinin çok yakın olduğu biriyse yakın zamanda özel hayatında harika şeyler yaşanacağına, hayatının aşkını bulup bir ömür huzur içinde yaşayacağına yorulur. Rüyada görülen ölü kişi tanıdık biri değilse bu rüya, kişinin ve sevdiklerinin üzerinde nazar olduğuna işaret eder.

