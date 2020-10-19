Özellikle günümüzden daha eski kaynaklarda sıklıkla tabirine yer verilen un imgesi, günümüzde de insanların rüyasında sıklıkla yer alabilen bir rüya motifidir. Rüyasında un motifini gören kimseler için çeşitli kaynaklarda yapılmış olan farklı tabirler mevcuttur. Genellikle olumlu bir imge olarak kabul edilen un, pek çok kaynakta değinilen geleneksel bir imgedir. İşte "rüyada un görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorusuna verilen çeşitli cevaplar... Rüyada Un Görmek Rüyada görülen un imgesi genel olarak bol rızka ve helal kazanç ya da mala yorulur. Rüya yorumcuları rüyasında un gören kimseler için helal para kazanacakları, sağladıkları bu bereketli kazanç sayesinde helal mal sahibi olacakları şeklinde yorumlar yapar. Ayrıca çeşitli rüya tabiri kaynaklarında, rüyada görülmüş olan un imgesinin zengin olma alameti sayılacağı ifade edilir. Ekmeğin ham maddesinin un olduğu düşünüldüğünde un motifine verilen bu bereketlilik anlamını tuhaf karşılamamak gerekir. Bunlara ek olarak rüyada un görmenin mutluluk olarak yorumlandığı kaynaklar da mevcuttur. Dolayısıyla rüyasında un gören kişi için yapılan yorumlar; mutluluk, zenginlik ve helal kazanç gibi pozitif çağrışımlar ekseninde birleşir.

Rüyada Un Çuvalı Görmek Pek çok rüya yorumcusu tarafından rüyada görülen un çuvalının zenginlik işareti kabul edildiği söylenir. Özellikle dolu bir un çuvalını görmek kişinin fazla emek harcamadan ya da kolay yolla zengin olacağına delalet eder. Bu doğrultuda rüyanızda dolu bir un çuvalı görmüşseniz varlıklı bir hayat sürecek olmanız muhtemeldir. Ancak yorumcular, delik olması ve buna benzer sebepler ile sızdıran ya da içerisinde son derece az miktarda un bulunan çuval görmenin yoksullaşma alameti olduğunu da ifade eder. Bu tabire göre böyle bir rüya görmek mal ve mülkünüzü yavaş yavaş kaybedeceğiniz anlamına gelir. Rüyada Un Kavurduğunu Görmek Rüyada un kavurmak da benzer bir biçimde helal kazanç ve bol rızka yorulur. Böyle bir rüya gören kişinin hayatı boyunca refah içinde yaşayacağı varsayılır. Ancak kimi rüya tabiri kaynaklarına göre rüyada un kavurduğunu görmek hayırlı bir anlam ifade etmez. Bu kaynaklarda aktarılan tabire göre un kavurmak, mal ve mülkünüzde gözü olan bir düşmana işaret eder. Rüya yorumcuları rüya sahibine etrafındaki kişilere karşı temkinli olmasını tavsiye eder. Ayrıca dini rüya tabiri kaynaklarında rüyada un kavurmak, tembelliğe ya da emek harcamaktan haz etmemeye işaret eder. Geleneksel kaynaklar kişinin bu huyları yüzünden sevdikleri ile karşı karşıya kalma ihtimalinizi de göz önünde bulundurmanız gerektiğine dikkat çeker.

Rüyada Un ve Su Görmek Ekmeğin ham maddesi olan un ile yaşamın kaynağı suyu rüyada bir arada görmek genellikle size mutluluk getirecek bir döneme yorulur. Öyle ki burada su imgesinin aile hayatını unun ise iş hayatını sembolize ettiğine inanılır. Dolayısıyla rüya tabiri kaynaklarına göre son derece mutlu bir aile hayatı ile birlikte idare edebileceğiniz verimli bir iş hayatı söz konusudur. Eğer rüyada bu iki temel maddenin birbirine karıştırıldığını ya da bir şekilde su ile un yoğurduğunuzu görüyorsanız aile ve akrabanızdan birisi ile verimli bir ortaklık yürütmeniz muhtemeldir. Rüyada Un ve Peynir Görmek Rüyada görülen peynir genellikle hastalıktan sağlığa kavuşmak olarak değerlendirilir. Ayrıca peynir imgesinin bir yorumu da, rüya sahibi eğer bekar ise evleneceği şeklindedir. Benzer bir biçimde rüyasında evli bir kadın peynir görüyorsa çocuk sahibi olacağı yorumu yapılır. Un ve peynir imgelerini bir arada görmek ise bu tabirin üzerine iş hayatınıza dair motifler de ekler. Dolayısıyla böyle bir rüya görmüşseniz iş hayatınızda karşılaşacağınız bir insanla sıkı bir dostluk ya da mutlu bir ilişki inşa etmeniz mümkündür.

Rüyada Renkli Un Görmek Rüyada renkli un görmek; un imgesi ile ilgili ender negatif yorumlardan birine sahiptir. Özellikle dini kaynaklarda renkli unun malınız ya da kazancınızın arasına karışan haram lokma olduğu düşünülür. Günümüze daha yakınlarda ise renkli un finansal anlamında sıkıntıya gireceğinizin habercisi kabul edilir. Rüyanızda renkli un görmüşseniz kazanç sağladığınız kaynaklar konusunda daha dikkatli davranmanız iki yorum açısından da faydalı olabilir. Rüyada Elinde Un Paketi Görmek Rüyada elinde un paketi görmek, rüya yorumcuları tarafından başkasına yapacağınız bir hayır olarak algılanır. Bu hayır; ihtişamlı ya da büyük bir iş olmasa da karşınızdaki kişiye oldukça faydası dokunacak bir yardım olabilir. Örneğin bir tanıdığınızın sizin vesilenizle işe girmesi gibi bir durumun gerçekleşmesi muhtemeldir. Rüyada Un ve Maya Görmek Rüyada un ve mayayı bir arada görmenin çaba sarf etmeyi sembolize ettiği düşünülür. Un imgesi genel olarak kolay yoldan zenginlik gibi bir anlam ifade etse de maya ile birlikte görmek daha çok uğrunda emek harcamanız gereken bir işe işaret eder. Bu dönemde özellikle yeteneklerinize uygun bir iş yaparak son derece büyük kazançlar sağlamanız mümkündür.