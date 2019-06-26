Rüyada yavru kedi görmek ne demek? Rüyada yavru kedi görmek ile ilgili rüya tabirleri

Ülkece kedileri pek bir severiz. Hele pek bir sevimli yavru kedilere hiç dayanamayız. Hayata dair herşey gibi yavru kedilerde kendilerine rüyalarımızda yer bulurlar. Peki rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Yetişkin kedi görmekten farklı mıdır? Rüyaların detayları rüyaya dair tabirleri de radikal bir şekilde değişebilir ki rüyada görülen kedinin yavru olması da böyle detaylardan biridir. Rüyanızda yavru bir kedi gördüyseniz anlamını sizin için derlediğimi rüya tabirlerinden öğrenebilirsiniz. Derlememizde sadece rüyada yavru kedi görmek ile ilgili rüya tabirleri değil onunla yakından ilintili siyah veya beyaz yavru kedi görmek, kedi yavruları görmek, yavru kedi beslemek, evde yavru kedi görmek gibi rüyaların da yorumları yer almaktadır. RÜYADA YAVRU KEDİ GÖRMEK Rüyada görülen yavru kedi pek çok kişinin beklemediği bir yoruma sahiptir. Yavru kedi kişiye yardımcı olacak, onu eksikliklerini tamamlayan, arkasını toplayan vb. biri olarak kabul edilmektedir. Yavru kedinin yaptıklarına veya rengine göre rüya yorumu değişebilir. Örneğin yavru kedi bacaklarınıza sürtünüyor, etrafınızda dolanıyorsa bu bir kişinin sizi koruyup kollamaya çalıştığına işarettir. Nispeten olumlu olan yavru kedi rüyası genellikle olumsuz yorumlara sahip yetişkin kedi rüyasından farklılık gösterir. Rüyada kedi görmek ile ilgili merak ettikleriniz varsa onları da aşağıdaki yazımızdan öğrenebilirsiniz.

ttps://www.mynet.com/ruyada-kedi-gormek-ne-anlama-gelir-iste-ruyada-cesitli-sekil-kedi-gormenin-tabirleri-190101115837 RÜYADA SİYAH YAVRU KEDİ GÖRMEK Rüyada siyah yavru kedi görmek olumlu bir rüya değildir ama illa olumsuz bir şeyle sonuçlanması gerekmiyor. Rüyada siyah yavru kedi görmek ilgisizlikten ihmal edildiği düşüncesiyle eşlerin birbirinden soğumaları olarak yorumlanmaktadır. Eşinize ilgi göstererek ve sizin de ilgi beklediğinizi göstererek bunun önüne geçebilirsiniz. RÜYADA BEYAZ YAVRU KEDİ GÖRMEK Rüya sahibinin rüyasında beyaz yavru kedi görmesi eşler arasındaki tatsız ilişkinin fark edilip, düzeltilmeye çalışılacağına delalet etmektedir. RÜYADA YAVRU KEDİLER GÖRMEK Rüyada yavru kediler görmek olumlu gelişmeler yaşayacağına ve keyfinin yerine geleceğine, sorunların ve sıkıntıların artmasına ve hata üstüne hata yapmaya delalettir. Rüyayı gören dertli birisi ise çok vurdumduymaz ve umursamaz biri olduğuna alamet olur. RÜYADA YAVRU KEDİ BESLEMEK Rüyada yavru kedi beslemek, rüya sahibinin, yardım ettiği kişilere, iş hayatında yapacakları şeyler için para konusunda her zaman yardım edeceğine, aralarında yaşanabilecek sorunları çok kısa zamanda ortadan kaldıracağına ve her zaman yanlarında olup bu kişilere destek olacağına yorulur.

RÜYADA EVDE YAVRU KEDİ GÖRMEK Rüyada evde yavru kedi görmek sevmediği insanlarla aynı ortamda çalışmak zorunda kalacağına ve yeni iş arayacağına, maneviyatı güçlü birisiyle yuva kurmaya ve mutlu bir evlilik hayatı yaşayacağına alamet olur. RÜYADA YAVRU KEDİ VE YAVRU KÖPEK GÖRMEK Dost canlısı bir insan olduğuna ve hayatı dolu dolu yaşamaya, huzurlu günler geçirmeye ve mutlu olmaya tekabül eder. RÜYADA YAVRU KEDİ GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Yavru Kedi Sevmek

Rüyada yavru kedi sevmek, rüya sahibinin kendiyle barışık kimse olduğuna, hayata olumlu yönlerinden baktığına ve en kötü anlarda bile umudunu kaybetmeden yoluna devam ettiğine delalet eder. Rüyada Yavru Kedi Ölüsü Görmek

Rüyada yavru kedi ölüsü görmek, iş hayatında ya da ev hayatında yardımcı olan kişilerden birinin, yaptığı hırsızlık ya da dedikodu gibi yüz kızartıcı bir durumdan ötürü işten çıkarılacağına delalet edilir. Rüyada Yavru Kedi Emzirmek

Rüyada yavru kedi emzirmek, rüyayı gören kişinin, yanında çalışan, tüm işlerini yapan ve her zaman her söylediğini yerine getiren bir çalışanına, sıkıştığı bir durumda yardım edeceğine ve çok büyük bir destek sağlayacağına alamet eder.

Rüyada Sarı Yavru Kedi Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yavru sarı kedi görmesi eşler arasında olan ilişkinin ilgisizlikten dolayı kavgalara, araya giren soğukluklara neden olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada Yeni Doğmuş Kedi Yavrusu Görmek

Yaşamdan yaptıklarından yorgun olduğuna, işlerinde başarı elde edemediğine tekabül etmektedir. Rüyada Yavru Kedi Kurtarmak

Yaşadığı sıkıntıları kısa süre içerisinde atlatmaya çalıştığına, gelirinin artacağına ve kendisine yardımcı olan insanlara borcunu ödeyeceğine alamet olur. Rüyada Gri Kedi Yavrusu Görmek

Karşısına fırsatlar çıkacağına, hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz plan proje yapacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören kadın ise işinde zor zamanlar yaşadığına rivayet eder. Rüyada Yavru Kedi ile Uyumak

Rüyayı gören kişinin düşmanı ile birlikte hareket edeceğine, kimin dost kimin düşman olduğunu iyi seçemeyeceğine ve bu yüzden sorunlar yaşayacağına, ailesine ve kendisine zarar vereceğine ve mutsuz olacağına, göz yaşı dökeceğine, kendisini kötü hissedeceğine yorumlanır.