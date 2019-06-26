Rüyada yavru kedi görmek ne demek? Rüyada yavru kedi görmek ile ilgili rüya tabirleri

Ülkece kedileri pek bir severiz. Hele pek bir sevimli yavru kedilere hiç dayanamayız. Hayata dair herşey gibi yavru kedilerde kendilerine rüyalarımızda yer bulurlar. Peki rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Yetişkin kedi görmekten farklı mıdır?
Rüyaların detayları rüyaya dair tabirleri de radikal bir şekilde değişebilir ki rüyada görülen kedinin yavru olması da böyle detaylardan biridir. Rüyanızda yavru bir kedi gördüyseniz anlamını sizin için derlediğimi rüya tabirlerinden öğrenebilirsiniz. Derlememizde sadece rüyada yavru kedi görmek ile ilgili rüya tabirleri değil onunla yakından ilintili siyah veya beyaz yavru kedi görmek, kedi yavruları görmek, yavru kedi beslemek, evde yavru kedi görmek gibi rüyaların da yorumları yer almaktadır.
Rüyada görülen yavru kedi pek çok kişinin beklemediği bir yoruma sahiptir. Yavru kedi kişiye yardımcı olacak, onu eksikliklerini tamamlayan, arkasını toplayan vb. biri olarak kabul edilmektedir. Yavru kedinin yaptıklarına veya rengine göre rüya yorumu değişebilir. Örneğin yavru kedi bacaklarınıza sürtünüyor, etrafınızda dolanıyorsa bu bir kişinin sizi koruyup kollamaya çalıştığına işarettir. Nispeten olumlu olan yavru kedi rüyası genellikle olumsuz yorumlara sahip yetişkin kedi rüyasından farklılık gösterir. Rüyada kedi görmek ile ilgili merak ettikleriniz varsa onları da aşağıdaki yazımızdan öğrenebilirsiniz.
ttps://www.mynet.com/ruyada-kedi-gormek-ne-anlama-gelir-iste-ruyada-cesitli-sekil-kedi-gormenin-tabirleri-190101115837
Rüyada siyah yavru kedi görmek olumlu bir rüya değildir ama illa olumsuz bir şeyle sonuçlanması gerekmiyor. Rüyada siyah yavru kedi görmek ilgisizlikten ihmal edildiği düşüncesiyle eşlerin birbirinden soğumaları olarak yorumlanmaktadır. Eşinize ilgi göstererek ve sizin de ilgi beklediğinizi göstererek bunun önüne geçebilirsiniz.
Rüya sahibinin rüyasında beyaz yavru kedi görmesi eşler arasındaki tatsız ilişkinin fark edilip, düzeltilmeye çalışılacağına delalet etmektedir.
Rüyada yavru kediler görmek olumlu gelişmeler yaşayacağına ve keyfinin yerine geleceğine, sorunların ve sıkıntıların artmasına ve hata üstüne hata yapmaya delalettir. Rüyayı gören dertli birisi ise çok vurdumduymaz ve umursamaz biri olduğuna alamet olur.
Rüyada yavru kedi beslemek, rüya sahibinin, yardım ettiği kişilere, iş hayatında yapacakları şeyler için para konusunda her zaman yardım edeceğine, aralarında yaşanabilecek sorunları çok kısa zamanda ortadan kaldıracağına ve her zaman yanlarında olup bu kişilere destek olacağına yorulur.
Rüyada evde yavru kedi görmek sevmediği insanlarla aynı ortamda çalışmak zorunda kalacağına ve yeni iş arayacağına, maneviyatı güçlü birisiyle yuva kurmaya ve mutlu bir evlilik hayatı yaşayacağına alamet olur.
Dost canlısı bir insan olduğuna ve hayatı dolu dolu yaşamaya, huzurlu günler geçirmeye ve mutlu olmaya tekabül eder.
Rüyada Yavru Kedi Sevmek
Rüyada yavru kedi sevmek, rüya sahibinin kendiyle barışık kimse olduğuna, hayata olumlu yönlerinden baktığına ve en kötü anlarda bile umudunu kaybetmeden yoluna devam ettiğine delalet eder.
Rüyada Yavru Kedi Ölüsü Görmek
Rüyada yavru kedi ölüsü görmek, iş hayatında ya da ev hayatında yardımcı olan kişilerden birinin, yaptığı hırsızlık ya da dedikodu gibi yüz kızartıcı bir durumdan ötürü işten çıkarılacağına delalet edilir.
Rüyada Yavru Kedi Emzirmek
Rüyada yavru kedi emzirmek, rüyayı gören kişinin, yanında çalışan, tüm işlerini yapan ve her zaman her söylediğini yerine getiren bir çalışanına, sıkıştığı bir durumda yardım edeceğine ve çok büyük bir destek sağlayacağına alamet eder.
Rüyada Sarı Yavru Kedi Görmek
Rüya sahibinin rüyasında yavru sarı kedi görmesi eşler arasında olan ilişkinin ilgisizlikten dolayı kavgalara, araya giren soğukluklara neden olacağı anlamına gelmektedir.
Rüyada Yeni Doğmuş Kedi Yavrusu Görmek
Yaşamdan yaptıklarından yorgun olduğuna, işlerinde başarı elde edemediğine tekabül etmektedir.
Rüyada Yavru Kedi Kurtarmak
Yaşadığı sıkıntıları kısa süre içerisinde atlatmaya çalıştığına, gelirinin artacağına ve kendisine yardımcı olan insanlara borcunu ödeyeceğine alamet olur.
Rüyada Gri Kedi Yavrusu Görmek
Karşısına fırsatlar çıkacağına, hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz plan proje yapacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören kadın ise işinde zor zamanlar yaşadığına rivayet eder.
Rüyada Yavru Kedi ile Uyumak
Rüyayı gören kişinin düşmanı ile birlikte hareket edeceğine, kimin dost kimin düşman olduğunu iyi seçemeyeceğine ve bu yüzden sorunlar yaşayacağına, ailesine ve kendisine zarar vereceğine ve mutsuz olacağına, göz yaşı dökeceğine, kendisini kötü hissedeceğine yorumlanır.
Rüyada Kedi Yavrusunun Isırması
Rüyayı gören kimsenin çevresinde yüzüne gülen, dostmuş gibi davranan ve evine girip çıkan birinin rüya sahibine nankörlük yapacağına, aralarının açılacağına, rüya sahibinin yaptığı iyilikleri hiçe sayarak darbe vuracağına işaret edilir. Rüyada kedi yavrusunun ısırdığını görmek, kişinin çevresindeki herkese güvenmemesi gerektiğine, aksi takdirde zarar edeceğine işaret edilir.
Rüyada Yavru Kediyle Konuşmak
Kötü bir dönemi geride bırakmaya ve hayırlı huzurlu güzellikler içinde bir hayata, düşmanlarınıza yakın olmaya ve insanların kalbini kazanmayı başarmaya delalet eder. Rüyada yavru kediyle konuşmak istememek ise karamsar ruh halinde olmaya ve canın yanmasına tabir edilir.
Rüyada Yavru Kedi Yıkamak
Rüyada yavru kedi yıkamak, hayra işaret eder. Hayırlı hadiselerin meydana gelmesine de yorumlanır. Sosyal hayatının aktif olmasına, sevdiğin kimselerle faydalı işler yapmaya da alamet eder.
Rüyada Yavru Kedi Doğurmak
Rüyayı gören kişinin evladı ile arasında sorunlar olacağına, bir türlü yıldızlarının barışmayacağına ve mutsuz olacağına, rüya sahibinin kötü bir dönem geçireceğine, ne yapması nasıl davranması gerektiğini bilmeyeceğine, rüya sahibinin çok mutsuz olacağına ve göz yaşı dökeceğine, evladı için çok endişeleneceğine yorumlanır.
Rüyada Kedi Yavrusundan Korkmak
Bir süre kimseyle görüşmemeye ve kendi içine kapanmaya, acılı ve stresli bir hayata ve kendini iyi hissetmemeye, moralin bozuk olmasına delalet eder. Rüyada kedi yavrusundan kaçmak ise bazı fırsatları yakalamaya ve ani harekete etmeye tabir edilir.
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