Rüyasında mutfak zeminde altın gömülü olduğunu gördü! Onlarca işçiyle 130 metrelik çukur kazdı... Dengesini kaybedip kendi kazdığı çukura düştü

MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'nın Minas Gerais kentinde yaşayan 71 yaşındaki Joao Pimenta da Silva isimli bir adam rüyasında mülkünün altında altın gömülü olduğunu görünce hazine avına takıntılı hale geldi. Evinin altında altın saklandığına inanan Silva mutfak zeminini kazmak için 1 yıl harcadı ve kazı için çok sayıda kişiyi işe aldı. Çevresi 80 cm ve derinliği 130 metre olan bir çukur elde eden Silva'nın hazine tutkusu sonu oldu. Dengesini kaybeden adam mutfak zemininde bulunan yaklaşık 12 katlı bir apartmanın yüksekliğine eş değer olan çukura düşerek hayatını kaybetti.

HEMEN ZAMANINI HEM DE PARASINI HARCADI

71 yaşındaki adamın hazine avı konusunda tutkulu olduğunu vurgulayan komşu Arnaldo da Silva, "Joao çukuru kazmak için bir yıldan fazla zaman harcadı ve kazı işi için çok sayıda kişiyi işe aldı. Delik hala sığken günde 11,30 sterlin (yaklaşık 428 TL) ödeyerek işe başladı ancak derine indikçe maliyetler de arttı. Sonunda deliğe giren ve toprağın çıkarılmasına yardım eden herkese yaklaşık 80 sterlin (yaklaşık 3 bin 36 TL) ödedi" dedi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Yerel raporlara göre kurbanın, su ve çamuru temizlemek için yaptığı çalışmanın ardından çukurun tepesine yakın bir yerde bulunan ahşap platformdan kayarak düşerek öldüğüne inanılıyor. Joao'nun başından yaralandığı ve vücudunda bulunan pek çok kırık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.