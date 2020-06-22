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Rüzgar enerjisi birinci hedef olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Bugüne kadar üç boyutlu teknolojiler enerji sektöründe olabileceği pek aklınıza gelmemiştir. Bu tür teknik gelişmelerin çeşitli alanlarda kullanımına şahit olabilirsiniz. İnşaat sektöründen tutun da eğitime kadar neredeyse bütün alanlarda hızlı bir şekilde kullanımı devam eden 3D, çok yakın bir zamanda enerji sektöründe de güçlü bir yere çıkacak gibi görünüyor.

Rüzgar enerjisi birinci hedef olacak

Bunu yapacak şirket ise hepimizin yakından tanıdığı General Electric Company (GE) firması. Bu kuruluş yazıcılar yardımıyla çok ciddi bir enerji yatırımı yapmak istiyor.

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ 3D YAZICI İLE ÜRETECEKLER

General Electric Company (GE) 3D yazıcılar rüzgar türbinleri yapmayı planlıyor. Böylece GE, bu yazıcılarla 160 metre yüksekliğinde, 5.0 megawat (MW) gücünde, rüzgar türbinlerini kısa süre içerisinde piyasaya sunacak.

Enerji verimliliği bakımından değerlendirildiğinde, %33 daha çok elektrik enerjisi üretebilme imkanı ortaya çıkacak. Birim başına elde edilen enerji miktarı büyük oranda artacak ve böylece hem daha az yatırım hem de daha fazla enerji elde edilmiş olacak. En azından şimdilik şirketin hedefi bu yönde diyebiliriz. Güneş enerji santralleri ile ilgili yine üç boyutlu çalışmaları devam ettiren firmalar, eğer bu tarafta iyi haberler almaya başlarlarsa, muhtemelen onlar da yine aynı sektöre girecek.

Küresel çapta birçok şirket yenilenebilir kaynaklara yönelmeye çalışıyor. Bu kaynakların üretimi biraz pahalı olduğu için insanlar pek tercih etmiyor. Fakat 3D teknolojisi bunu çok kısa bir süre içerisinde ve çok daha ucuza yapabiliyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bu tür teknolojiler enerji sektöründe daha fazla kullanılacak. Sizce böyle faaliyetler enerji ihtiyacı için çözüm olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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