Ryan Gosling'in rol aldığı en iyi filmler! Harika performans, muhteşem hikaye...

Ryan Gosling iki kez Oscar'a beş kez de Altın Küre'ye aday gösterildi. 2017 yılı Altın Küre Ödülleri'nde müzikal komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kucaklayan Gosling'in filmografisinden kaçırmamanız gerekenleri sizin için sıraladık:

10. FRACTURE (2007) IMDB: 7.2

Anthony Hopkins gibi bir sinema efsanesi karşısında oldukça etkileyici bir performans sergileyen Gosling, her rolün altından kalkabileceğinin ilk işaretini bu filmde veriyor.

9. LARS AND THE NEW GIRL (2007) IMDB: 7.3

Ryan Gosling'in ilk Altın Küre adaylığı ile taçlanan film aynı zamanda Gosling'in zorlu rolleri üstlenme konusundaki cesaretinin de tam bir göstergesi. Hem de ne cesaret! Gosling bu filmde utangaçlığı hayalle harmanlamış şişme bir bebeğe "gerçek" bir kız arkadaş gibi davranan Lars karakterini ustalıkla canlandırıyor.

8. CRAYZ, STUPID LOVE (2011) IMDB: 7.4

Film, utanmaz tatlılığı ve muhteşem kadrosu ile birleşince vizyona girdiği yıl eleştirmenlerin de gönlünü kazandı. Tüm cazibesini kullanan Ryan Gosling göz dolduruyor.