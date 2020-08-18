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Ryan Gosling'in rol aldığı en iyi filmler! Harika performans, muhteşem hikaye...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Disney Channel "The Mickey Mouse Club" isimli çocuk şovunu tekrar canlandırmak istediğinde yeni bir kadro oluşturmuştu. Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera, Keri Russell ve Ryan Gosling parlak kariyerlerine hep birlikte orada adım attılar. O yıllarda Oscar adaylığı hayalleri kuruyor muydu bilinmez ama Ryan Gosling bugün en yetenekli oyuncular arasında gösteriliyor.

Ryan Gosling'in rol aldığı en iyi filmler! Harika performans, muhteşem hikaye...

Ryan Gosling iki kez Oscar'a beş kez de Altın Küre'ye aday gösterildi. 2017 yılı Altın Küre Ödülleri'nde müzikal komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kucaklayan Gosling'in filmografisinden kaçırmamanız gerekenleri sizin için sıraladık:

10. FRACTURE (2007) IMDB: 7.2

Anthony Hopkins gibi bir sinema efsanesi karşısında oldukça etkileyici bir performans sergileyen Gosling, her rolün altından kalkabileceğinin ilk işaretini bu filmde veriyor.

9. LARS AND THE NEW GIRL (2007) IMDB: 7.3

En sevilen Ryan Gosling filmleri

Ryan Gosling'in ilk Altın Küre adaylığı ile taçlanan film aynı zamanda Gosling'in zorlu rolleri üstlenme konusundaki cesaretinin de tam bir göstergesi. Hem de ne cesaret! Gosling bu filmde utangaçlığı hayalle harmanlamış şişme bir bebeğe "gerçek" bir kız arkadaş gibi davranan Lars karakterini ustalıkla canlandırıyor.

8. CRAYZ, STUPID LOVE (2011) IMDB: 7.4

En sevilen Ryan Gosling filmleri

Film, utanmaz tatlılığı ve muhteşem kadrosu ile birleşince vizyona girdiği yıl eleştirmenlerin de gönlünü kazandı. Tüm cazibesini kullanan Ryan Gosling göz dolduruyor.

7. BLUE VALENTİNE (2010) IMDB: 7.4

En sevilen Ryan Gosling filmleri

Doğrusal olmayan bir zaman akışıyla tutkuyla başlayan bir aşkın evliliğe evrilişini anlatan filmde Gosling, başarılı oyunculuğu ile bir kez daha Altın Küre'ye aday gösterilmişti.

6. NICE GUYS (2016) IMDB: 7.4

En sevilen Ryan Gosling filmleri

Kara komedileri sever misiniz? Cevabınız evetse Russell Crowe ve Ryan Gosling bu filmde dost komedilerinin en iyi örneklerinden birini sergiliyor.

5. THE BIG SHORT (2015) IMDB: 7.8

En sevilen Ryan Gosling filmleri

Küresel finans krizi gibi ciddi ve karmaşık bir konuya etkileyici detaylarla yaklaşan filmde Ryan Gosling başrolü Brad Pitt ve Chiristian Bale ile paylaşıyor.

4. NOTEBOOK (2004) IMDB: 7.8

En sevilen Ryan Gosling filmleri

Nicholas Sparks'ın romanından 2004 yılında uyarlanan bu kült rom-com ile Gosling milyonları kendisine aşık etmeyi başarmıştı. Filmi izlemek için bundan başka bir nedene ihtiyacınız yok.

3. DRIVE (2011) IMDB: 7.8

En sevilen Ryan Gosling filmleri

Drive'ı iyi filmler kategorisine sokanların başında Gosling'in soğuk ve bir o kadar da esrarengiz performansı geliyor. Stil sahibi şiddet, müzik ve çarpıcı görüntülerle harmanlanınca ortaya alkışa değer bir film çıkıyor. İzlemezseniz üzülürsünüz.

2. BLADE RUNNER 2049 (2017) IMDB: 8.0

Ridley Scoot'un efsanevi siberpunk filminin 30 yıl sonra çekilen devamı, sadece oyunculuk açısından değil yenilikçi fikirleri ile de mükemmel! Bu usta işi yapımda Ryan Gosling bir insan replikasını canlandırıyor.

1. LA LA LAND (2016) IMDB: 8.0

Dünyada yerini bulmaya çalışan, kendi hayat öyküsünü yaşamaya çalışırken aşık olan iki gencin bu sıcacık hikayesi, kelimenin tam anlamıyla dört dörtlük bir film. Filmin kapanışında Ryan Gosling'in o son bakışını unutamayacaksınız.

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