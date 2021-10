Ryan Gosling ve Derek Cianfrance, ‘Wolfman’ filmi için yeniden bir araya geliyor

2010 yılında Michelle William’ın imzasını taşıyan Blue Valentine ve 2012 yapımı gerilim filmi The Place Beyond The Pines‘ta birlikte çalışan Ryan Gosling ve Derek Cianfrance, Universal filmi Wolfman için yeniden bir araya geliyor. Son olarak The Sound of Metal filmi için kaleme aldığı senaryoyla Oscar adaylığı kazanan Cianfrance, görevi The Invisible Man filmiyle adından söz ettiren Leigh Whannell‘den devralıyor. Başarılı yönetmen, aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme alıyor.

Yönetmen Derek Cianfrance yaptığı açıklamada Wolfman filmiyle ilgil olarak “Korku filmleri benim ilk aşkım. Korku filmleri; sinemanın anlatısal, psikolojik ve estetik olarak nelere muktedir olabileceğini gösterdi bana. Ryan ile tekrar iş birliği yapma fırsatıyla birleştiğinde bu gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesi. Kolektif bilinçaltımızda yer alan bu canavarı hayata döndürmek için çok heyecanlıyım.” dedi.

YÖNETMENİ DE BELLİ OLDU

Wolfman hikâyesi ilk olarak George Waggner‘ın yönettiği, Lon Chaney Jr.’ın başrolünde yer aldığı 1941 yapımı The Wolf Man filmiyle sinema dünyasında kendine yer bulmuştu. 2010 yılında ise Benicio Del Toro, Anthony Hopkins ve Emily Blunt’ın başrollerinde yer aldığı, Rick Baker’ın Dave Elsey ile beraber En İyi Makyaj dalında Oscar kazandığı aynı isimli yeniden çevrimle karşımıza çıkmıştı.

Wolfman’in yeniden çevriminde canavarın fiziksel olarak neye benzeyeceği henüz belli olmasa da filmin, bir dönem filmi olan 2010 yapımı yeniden çevrimin aksine, ısırıldıktan sonra kurt adama dönüşen bir adamın hikâyesini modern bir biçimde anlatması bekleniyor. Ryan Gosling, aynı zamanda Jason Blum ve Ken Kao ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenecek.