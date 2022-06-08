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Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

07.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde Babalar Günü telaşı da arttı. Böyle özel günlerde sevdiklerinize armağan vererek mutlu ve değerli hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Peki, aksesuar kullanmayı seven babanıza şıklığı ve kalitesiyle fark yaratan, tarzına hitap edecek saat hediye etmek ister misiniz? Gelin, zarif tasarımının yanı sıra 300 TL altı fiyatıyla bütçenizi de yormayacak en güzel saat önerilerine birlikte bakalım.

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

Aksesuarlar kombinleri tamamlayan en özel parçalar. Eğer babanız görünümüne önem veriyor ve kombinlerinde saat kullanmayı tercih ediyorsa tam olarak doğru yerdesiniz. Dilerseniz Babalar Günü'nde dilerseniz sadece içinizden geldiği için hediye edebileceğiniz kaliteli ve uygun fiyatlı saat önerilerini sizler için derledik. Birbirinden güzel renk ve detaylara sahip erkek kol saati modellerine bakmadan hediye seçiminizi yapmayın!

1. MAYIO IKColouring Moda Kol Saati ile siyahın asaleti

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

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Babanız siyah rengin asil duruşundan vazgeçemiyorsa MAYIO IKColouring Moda Kol Saati, en uygun seçeneklerden biri olabilir. Saatin otomatik mekanizma özelliği, zamanı doğru ayarlamasını sağlar. Siyah zemin üzerinde yer alan gold renkli Roma rakamları, zengin bir tasarım sunar. Kadranında bulunan 3 adet bölme; gün, hafta ve ayı gösterir. Saat, 1 ATM suya dayanıklı sınıfa dâhil olsa da yüzme, dalış ve duş için kullanıma uygun değil. Ürünün ışık fonksiyonu, gecenin en karanlık anlarında bile saati rahatlıkla okumasına imkân tanır. Babanızın ister şık ister spor kombinlerde kullanabileceği kol saatini çok seveceğinden hiç şüphemiz yok!

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2. Leerybee Unisex Dokunmatik Mıknatıslı Kol Saati ASH-639 ile çağa ayak uydurabilir

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

Teknolojinin gelişmesiyle giyilebilir teknolojik ürünler de yaşantının ayrılmaz parçalarından biri hâline geldi. Siz de babanıza son zamanların modası olan akıllı saatlerden hediye etmek istiyor ancak dudak uçuklatan fiyatlarını görünce vazgeçiyorsanız doğru yerdesiniz! Bütçe dostu fiyatıyla kalbinizi fethedecek Leerybee Unisex Dokunmatik Mıknatıslı Kol Saati ASH-639, siyah kordona ve rose gold renkli kasaya sahip. Touch screen cam tipiyle kolay kontrol edilen saatin takvim özelliği de mevcut. 3 ATM su geçirmez sınıfta yer alan saat, çelik malzemesi sayesinde oldukça dayanıklı. Babanızın tüm beklentilerini karşılayacak ürünü daha yakından incelemeye ne dersiniz?

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Dizüstü, masaüstü bilgisayarlar, bilgisayar aksesuarları, oyuncu koltukları ve dahası…

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3. Spor görünümü seven babalara: DAUERHAFT Erkek Kol Saati

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

Eğer babanız yenilikçi stilleri tercih ediyorsa DAUERHAFT Erkek Kol Saati'ni çok beğenebilir. Hem analog hem dijital olmak üzere çift ekrana sahip saat, iki farklı zaman dilimine göre ayarlanabilir. Bu sayede bulunmadığı yerin zamanını da kolayca takip edebilir. 50 metreye kadar su geçirmeyen ürünü duş alırken, yüzerken ya da spor yaparken rahatlıkla kullanabilir. Siyah rengin hâkim olduğu saat, spor tarzıyla günlük kombinlere eşlik edebilir. Uygun fiyatı ve uzun ömürlü kullanımıyla dikkat çeken ürüne göz atmadan babanıza alacağınız hediyeye karar vermeyin!

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4. Minimal görünümü sevenlere Duke Nickle Erkek Kol Saati

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

Duke Nickle Erkek Kol Saati abartıdan uzak, minimal tarzı seven babanıza hediye edebileceğiniz harika modellerden biri. Analog mekanizmaya sahip ürün, siyah kadranı ve yuvarlak kasa tasarım ile göz kamaştırır. Mineral cam, metal kasa ve kaliteli kadranı sayesinde uzun süre sorunsuz şekilde kullanılır. Rakam yerine gri renkli çizgiler tercih edilerek tasarlanan kol saati, asil bir görünüm sergiler. Babanızın hem klasik hem günlük kombinlerine eşlik edecek, şık ve bir o kadar da etkileyici analog saati çok beğeneceğine eminiz.

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5. Wesscollection Su Geçirmez Erkek Kol Saati ile modern görünüme imza atabilir

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

Wesscollection Su Geçirmez Erkek Kol Saati, saat tasarımlarında renkli ürünleri seven babanız için harika bir tercih olabilir. Metal kasa ve kordonuyla oldukça dayanıklı ürün, siyah rengiyle çoğu kıyafete kolayca uyum sağlar. Kadranında mavi ve kırmızı tonlar ağırlıklı kullanıldığı için babanızın renkli kişiliğini yansıtmasına yardım eder. Estetik tasarımı ve kuvars mekanizmasıyla dikkat çeken model, 5 ATM basınca kadar su geçirmez. Saatin pusula özelliğinin olması ise onu daha kullanışlı hâle getirir. Tam bir fiyat performans ürünü diyebileceğimiz saati daha yakından incelemeyi unutmayın!

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6. Suya dayanıklı Irfora Erkek Kol Saati ile şıklığına şıklık katın

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

Klasik tasarım ve estetik görünüme sahip Irfora Erkek Kol Saati ile babanıza sizin için ne kadar değerli olduğunu hissettirmeye ne dersiniz? Mineral cama sahip olduğu için aşınmaya ve sert müdahalelere karşı direnç gösterir. Su sıçramalarına karşı dayanıklı olsa da banyo, deniz veya havuzda kullanıma uygun değil. Işık fonksiyonu bulunan saat, karanlık ortamlarda da rahatlıkla kullanılabilir. Gümüş renginin yanı sıra siyah, gold ve mavi renk seçenekleri de olan kol saati, babanıza hediye edebileceğiniz uygun fiyatlı modeller arasında yer alır.

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7. TrendGarajj Spolo Su Geçirmez Paslanmaz Çelik Kol Saati Grjkdnst03 ile babanızı şımartabilirsiniz

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

Özel kutusunda gönderilen TrendGarajj Spolo Su Geçirmez Paslanmaz Çelik Kol Saati Grjkdnst03, babanızı mutlu edecek uygun fiyatlı hediye önerileri arasında bulunur. Kuvars mekanizmalı siyah renkli model, modern tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanır. Gömlek, tişört ve takım elbiselerle rahatça kombinlenir. Şık duruşuyla her mevsime hitap eder. Gold ve siyah renk seçeneklerine sahip modelin 2 farklı kasa çapı arasından babanızın tarzına en uygun olanı seçebilirsiniz. Hem fiyatı hem performansıyla babanızı çok mutlu edecek kol saatine daha yakından bakmak ister misiniz?

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8. Bileklik hediyeli DEEPWELL Erkek Kol Saati, aradığınız hediye olabilir

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

Babalar Günü'nde babasına hem saat hem bileklik hediye etmek isteyenler, buraya! DEEPWELL Erkek Kol Saati, bir taşla iki kuş vurduran hediyelerden biri. Şıklığı ve kalitesi ile gören herkesi kendine hayran bırakan kol saati, siyah renkli yuvarlak metal kasasıyla oldukça şık. Ürünün 1 ATM basınca kadar su geçirmez özelliği olsa da banyoda ve yüzerken kullanmak için elverişli değil. Yanında hediye gelen, gold ve siyah renklerin muhteşem uyumuyla tasarlanmış bileklikle şık bir kombin oluşturmayı sağlayan kol saatine mutlaka şans verin.

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9. Babanız, Mabor Paslanmaz Çelik Kuvars Saat'in tasarımına bayılacak

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

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Mabor Paslanmaz Çelik Kuvars Saat, alışılmış tasarımlardan vazgeçmek istemeyen babalar için harika bir hediye seçimi olabilir. Ürünün sert ve dayanıklı metal kasası çizilmeye karşı direnç gösterir. Paslanmaz çelik kayışı ise su ve terden etkilenmez. Kol saati 30 metreye kadar su direncine sahip olduğundan banyo, deniz ya da havuzda tercih edilebilir. Büyük kadranıyla göz doldurur. Kuvars camı yüksek çözünürlüklü olduğu için rahat kullanılır. Zamansız tasarımı ile her kombine uyum sağlayan model, kaliteli materyali sayesinde yıllarca babanıza eşlik eder.

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10. Gösterişli ve şık: Leerybee Metal Kol Saati

Saat seven babalara 300 TL altı en güzel saat önerileri

Açık renkli ve iddialı saat tasarımlarından hoşlanan babanızı çok mutlu edecek bir modelle karşınızdayız, Leerybee Metal Kol Saati! Bombeli cam şekline sahip kol saati; bakır, gold ve gümüş renklerinin muhteşem ahengiyle göz kamaştırır. Şık tasarımının yanı sıra kuvars mekanizmasıyla da dikkatleri üzerinde toplayan model, 3 ATM basınca kadar su geçirmez. Takvim özelliği bulunan saat, yuvarlak tasarımlı çelik kasası ile yıllarca kullanılır. Hem günlük hem klasik kombinlerin tamamlayıcısı olacak saati babanıza hediye ederek onu ne kadar sevdiğinizi her an hatırlatabilirsiniz.

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