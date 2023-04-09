Saatler kala sürpriz kulislere sızdı: CHP o ismi de aday gösteriyor! Akıllara geçtiğimiz günlerdeki ziyaret geldi... "En doğru aday Kılıçdaroğlu"

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği eski CHP'li isim 14 Mayıs'ta CHP listesinde yer alıyor! Sürpriz isim listelerin teslim edilmesine saatler kala kulislere sızdı.

O ZİYARET DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'a adım adım yaklaşılırken diğer partileri ziyaretlerine devam ediyor. t24'te yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği o isimlerden biri de CHP listelerinden aday gösterildi.

"EN DOĞRU ADAY KILIÇDAROĞLU"

CHP listelerindeki sürpriz isimlerden biri Mustafa Sarıgül oldu. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Sarıgül'ü TDP Genel Merkezi'nde ziyaret etmiş, görüşmenin ardından liderler kameralar karşısına geçerken Sarıgül şunları söylemişti:

“Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelsek Türkiye’nin sorunlarını konuşuruz ve o sorunları konuşmaktan da her zaman keyif alırız. Bugün de çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Kılıçdaroğlu’dur. İnanıyorum ki Türkiye’mizi raylarına oturtacak olan aday Kılıçdaroğlu’dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz.”