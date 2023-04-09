HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Temayül yoklamasına "Uyduruk" dedi, anket sonucunu paylaştı! Milletvekilliği adaylığından feragat eden Çıray'dan gündem yaratacak bir paylaşım daha: "Sayın Akşener bile bile..."

Temayül yoklamasına "Uyduruk" dedi, anket sonucunu paylaştı! Milletvekilliği adaylığından feragat eden Çıray'dan gündem yaratacak bir paylaşım daha: "Sayın Akşener bile bile..."

09.04.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili listelerinin teslim edilmesine yalnızca saatler kala özellikle Millet İttifakı'ndaki hareketlilik arttı. Dün akşam milletvekili adaylığından feragat eden ve "Yine mi başa döndük?" paylaşımıyla dikkatleri üstüne çeken İYİ Partili Aytun Çıray bu kez temayül yoklamasını "uyduruk" olarak niteleyip "Sayın Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" paylaşımıyla gündem yarattı. Çıray ayrıca katılmadığı temayül yoklamasıyla ilgili dikkat çeken bir anket paylaştı.

Temayül yoklamasına "Uyduruk" dedi, anket sonucunu paylaştı! Milletvekilliği adaylığından feragat eden Çıray'dan gündem yaratacak bir paylaşım daha: "Sayın Akşener bile bile..."

Millet İttifakı'nda DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti CHP listelerinden girme kararı alırken İYİ Parti ile CHP 'fermuar' yöntemiyle belirli illerde ortak listeler çıkaracak. Adaylık listelerin teslim edilmesine saatler kala mesai yoğunlaştı. İYİ Partili Aytun Çıray'dan peş peşe dikkat çeken çıkışlar geldi.

Çıray, "Konumuz bu değil ama" diyerek başladığı paylaşımında "İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı" diyerek şu sıralamayı paylaştı:

  1. Aytun Çıray %65,7
  2. H. Kırkpınar %15,6
  3. Müjde Harputlu %8,6
  4. Yavuz Adar %6,2

FtQJqOnWAAETGTJ

"BUGÜN BUNA GÖZ YUMANIN YARIN AK PARTİ'DEN FARKI OLMAZ"

Temayülü "uyduruk" olarak nitelendirip İYİ Parti İzmir İl Yönetimi'nin imzalarını paylaşan Çıray, paylaşımında "Sayın Meral Akşener bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsanız... Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz" ifadelerine yer verdi.

ADAYLIĞINDAN FERAGAT ETMİŞTİ! "KRİZ SONRASI OYUMUZ BARAJ ALTI"

Çıray, dün akşam listeler için yoğun mesainin sürdüğü sırada yaptığı açıklamayla milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurmuş ve oy oranlarıyla ilgili de bir mesaj vererek şunları kaydetmişti:

"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum.İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"

İlginizi Çekebilir

AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!

AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

 Destici: 'Muhalefetin eline koz verildi'

Destici: 'Muhalefetin eline koz verildi'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı! AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!
Depremzedelere kira şoku, yüzde 200 arttı! Acılı ailenin sözleri yürek burktu: Hayatımda ilk kez taksiye...Depremzedelere kira şoku, yüzde 200 arttı! Acılı ailenin sözleri yürek burktu: Hayatımda ilk kez taksiye...
Resmen duyuruldu! 4 parti seçime CHP çatısı altında katılacakResmen duyuruldu! 4 parti seçime CHP çatısı altında katılacak
Anahtar Kelimeler:
Aytun Çıray

En Çok Okunan Haberler

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

Bakan Dönmez tarih verdi: Bir dönüm noktası olacak, devrim yaşanacak

Bakan Dönmez tarih verdi: Bir dönüm noktası olacak, devrim yaşanacak

İlginizi Çekebilir

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.