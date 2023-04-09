Temayül yoklamasına "Uyduruk" dedi, anket sonucunu paylaştı! Milletvekilliği adaylığından feragat eden Çıray'dan gündem yaratacak bir paylaşım daha: "Sayın Akşener bile bile..."

Millet İttifakı'nda DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti CHP listelerinden girme kararı alırken İYİ Parti ile CHP 'fermuar' yöntemiyle belirli illerde ortak listeler çıkaracak. Adaylık listelerin teslim edilmesine saatler kala mesai yoğunlaştı. İYİ Partili Aytun Çıray'dan peş peşe dikkat çeken çıkışlar geldi.

Çıray, "Konumuz bu değil ama" diyerek başladığı paylaşımında "İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı" diyerek şu sıralamayı paylaştı:

Aytun Çıray %65,7 H. Kırkpınar %15,6 Müjde Harputlu %8,6 Yavuz Adar %6,2

"BUGÜN BUNA GÖZ YUMANIN YARIN AK PARTİ'DEN FARKI OLMAZ"

Temayülü "uyduruk" olarak nitelendirip İYİ Parti İzmir İl Yönetimi'nin imzalarını paylaşan Çıray, paylaşımında "Sayın Meral Akşener bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsanız... Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz" ifadelerine yer verdi.

ADAYLIĞINDAN FERAGAT ETMİŞTİ! "KRİZ SONRASI OYUMUZ BARAJ ALTI"

Çıray, dün akşam listeler için yoğun mesainin sürdüğü sırada yaptığı açıklamayla milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurmuş ve oy oranlarıyla ilgili de bir mesaj vererek şunları kaydetmişti:

"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum.İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"