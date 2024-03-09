Saatler sürdü! Sürtünerek çamura şekil verdiği eseri 8.2 milyon dolara satıldı... Sosyal medyada yeniden gündem oldu

Sosyal medyada dünyaca ünlü 'dönen çamur' eserinin ortaya çıkış anlarının paylaşılması üzerine isimsiz bir kişinin sanat eseri için ödediği 8.2 milyon dolarlık ücret yeniden konuşulmaya başlandı. Görüntülerde sanatçının bit taburenin üzerine çıkarak önünde devasa çamur kitlesine sürtünerek onu şekillendirdiği anlar yer aldı.

Yüzünü, ellerini ve bazı durumlarda bedeninin tamamını kullanan sanatçının eserinin 8.2 milyon dolarla satılması sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı.Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben de bir sanatçı olabilirim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Metrobüste her gün bunu yaşıyorum" yorumunu yaptı.







