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Saba Tümer Harika Avcı ile canlı yayın anısını anlattı! "O sinir gülüşüydü"

29.03.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saba Tümer, Instagram'da canlı gerçekleşen bir yayına katıldı. 25 yıllık kariyeri boyunca yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiren Tümer, Harika Avcı ile canlı yayın sırasında yaşadığı zor anları anlatarak "Programı nasıl toparlayacağımı düşünüyordum" dedi.

Saba Tümer Harika Avcı ile canlı yayın anısını anlattı! "O sinir gülüşüydü"

Saba Tümer katıldığı Instagram yayınında ilginç anılarını anlattı. Ekranlardan bir süredir uzak kaldığını belirten Saba Tümer, “Eğlenceli bir tarzım olduğu için dramalarda oynayamam. Televizyonda izlenen içeriklerin eğlenceli olması gerektiğine inanıyorum. Sit-com teklifi gelirse seve seve kabul ederim” dedi.

En son şaşırdığı olayı anlatırken aşk hayatından bahseden Tümer, “İlk aşkım gecenin bir yarısında aradı. Gecenin 12’sinde bir baktım telefonumda adı yazıyor. Bir şey oldu zannettim. 30 yıl sonra aramasına çok şaşırdım. 'Hala mı beni düşünüyor acaba?' diye düşündüm” dedi.

"GÜLDÜM AMA SİNİR GÜLÜŞÜYDÜ"

"Televizyonda başından geçen en talihsiz ama komik olay ne?" sorusunu ise Saba Tümer şöyle yanıt verdi:

Ekran Alıntısı

"Harika Avcı’yla yaptığımız yayın diyebilirim. Harika birdenbire 'Çişim geldi' dedi. Canlı yayında olunca panik yapıyorsunuz. Orada güldüm ama o sinir gülüşüydü. Programı nasıl toparlayacağımı düşünüyordum."

Bir diğer anısının Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili olduğunu söyleyen Saba Tümer, "Aşk-ı Memnu’nun son bölümünün olduğu gün canlı yayında monitörden diziyi açtırdım. Kulaklığa ise dizinin sesini verdirdim. Hem programda konuğu dinledim, hem soru sordum, bir yandan da dizinin son bölümünü izledim. Bütün reji ekibi şok olmuştu. Çok keyifli bir programdı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı Saba Tümer
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