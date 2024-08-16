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  4. Saba Tümerli Aşk Adası'nda partnerinin göğsünü sıkıp öptü! O anlar gündemde

Saba Tümerli Aşk Adası'nda partnerinin göğsünü sıkıp öptü! O anlar gündemde

16.08.2024 09:36
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İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından Love Island'ın bir benzeri Türkiye'de de yayınlanıyor. Saba Tümer’in sunduğu Aşk Adası programında ilginç anlar yine gündem oldu. Yarışmacı partnerinin göğsünü sıkıp öpünce garip anlar yaşandı.

GAİN platformunda yayınlanan Aşk Adası son günlerde oldukça popüler. Aşk Adası fragmanı yayınlanır yayınlanmaz olay olmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Aşk Adası’ isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere'nin en müstehcen yarışması Love Island'ın Türk versiyonu olan yarışmada kavga ve romantizm bir anda yaşanıyor.

Sunuculuğunu Saba Tümer’in yaptığı Aşk Adası yarışmasında ilginç anlar sosyal medyada da konuşuluyor.

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Aşk Adası'nda son olarak Tuna ve Özge'nin halleri dikkat çekti. Sevgilisini göğsünü sıkıp öpen Özge, Tuna'nın ne kadar tatlı olduğundan bahsetti.

O anlarda Tuna yanındaki arkadaşına "Benim tadıma bakan 40 yıl beni ister" sözü Özge'nin bozulmasına sebep oldu.

Tuna'nın yanından kalkmak isteyen Özge'yi sevgilisi sarılıp engelledi. O anlar sosyal medyada da "Bunlar ne yaşıyor", "Çok antipatik", "Bu kurgu mu ya çok kötü oyunculuk" yorumlarına sebep oldu.

Türk işi Aşk Adası'nda romantik anlar gitti yerine kavga geldi! Türk işi Aşk Adası'nda romantik anlar gitti yerine kavga geldi!
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Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer aşk adası
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