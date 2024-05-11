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Sabahları çarşaf ve yastıklarda görülüyor! Nadir kanser belirtisine dikkat

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.05.2024 13:50
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Sabah uyandığınızda çarşaflarınızda ve yastıklarınızda fark edebileceğiniz kanserin bazı erken belirtileri var. Uzmanlar, bu belirtilere karşı dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıyor.

Sabahları çarşaf ve yastıklarda görülüyor! Nadir kanser belirtisine dikkat

Sabahları çarşaflarınızda ve yastıklarınızda fark edebileceğiniz az bilinen bir kanser belirtisine karşı uyarılar yapılıyor.

Mirror'da yer alan habere göre, gece terlemeleri, bir kanser belirtisi olabilir. 200'den fazla kanser türü varken, hangi semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini bilmek biraz zor olabiliyor. Açık olan şu ki, kanser söz konusu olduğunda uyarı işaretlerini ne kadar erken tespit ederseniz sizin için o kadar iyi olur.

YATAK TOPLAMA2

Kanseri erken aşamada tespit etmek hayat kurtarabilir ancak hangi belirtiyi dikkate alacağınızı bilmek zor olabilir. Belirtiler kilo kaybı ve yorgunluk gibi daha genel olabilir veya cildiniz gibi vücudun belirli kısımlarını etkileyebilir. Diğer yaygın uyarı işaretleri arasında kitleler, açıklanamayan kanama veya uzun süreli şişkinlikler yer alır.

SABAHLARI KONTROL EDİN

Uzmanlar, uykunuz sırasında aşırı terleme yaşayıp yaşamadığınızı görmek için sabahları yatağınızı kontrol etmenizi öneriyor. Eğer öyleyseniz, çarşaflarınız ve yastıklarınız muhtemelen o kadar doymuş hale gelecektir ki, sabahları fark edilecektir.

YATAK TOPLAMA

Kanser araştırmalarına göre enfeksiyon, kanserli kişilerde terlemenin en yaygın nedenlerinden biridir. Enfeksiyon yüksek sıcaklığa neden olabilir ve vücudunuz bunu azaltmak için terler. Bazı kanser türleri de normalden daha fazla terlemenize neden olabilir. Bunlar arasında şu kanser türleri yer alır:

  • Hodgkin olmayan lenfoma
  • Hodgkin lenfoma
  • Karsinoid tümörler
  • Lösemi
  • Mezotelyoma (Akciğer zarı kanseri)
  • Kemik kanseri
  • Prostat kanseri
  • Böbrek kanseri
  • Germ hücreli tümörler
  • İleri evre medüller tiroid kanseri

KANSER4

Kanser kendini çok çeşitli semptomlarla gösterebilir. Sizin için neyin normal olduğunu bilmeniz ve sağlığınızda herhangi bir değişiklik konusunda endişeleniyorsanız doktorunuza bildirmeniz oldukça önemlidir. Terleme, mutlaka kanser olduğunuz anlamına gelmez ancak sizin için normal değilse doktorunuzla bu konuyu konuşmanız önemlidir.

akciğer kanser2

NHS şunu belirtiyor: "Çoğu insan gece boyunca terliyor. Eğer düzenli olarak ıslak çarşaflarla uyanıyorsanız, bunu bir pratisyen hekime kontrol ettirmelisiniz. Oda veya yatağınız sizi çok sıcak yapıyorsa gece boyunca terlemeniz normaldir. Gece terlemesi, uyuduğunuz yer serin olmasına rağmen gece kıyafetlerinizin ve yatağınızın sırılsıklam olması anlamına gelir. Yetişkinler ve çocuklar gece terlemesi yaşayabilir."

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Anahtar Kelimeler:
kanser terleme
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