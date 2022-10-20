Sabahları uykulu hâlinizi üstünüzden atmanıza yardımcı olacak kafeini yüksek kahve çeşitleri

Birçok kişi güne başlarken kahve içmeyi seviyor çünkü sabahları kafein almak, insanı güne hazırlıyor. Piyasadaki kahveleri incelediğinizde farklı oranlarda kafeinle üretilmiş pek çok çeşit bulmak mümkün. Hem lezzetli hem uykulu hâlinizden kurtulmanıza yardımcı olan kahve çeşitlerini sizler için araştırdık. Gelin, hep birlikte kafeini yüksek olan kahvelere göz atalım.

1. Zamanı kısıtlı olanlara: Nescafé Black Roast Kahve

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En iyi kahve üreticilerinden biri olan Nescafé, Black Roast Kahve ile kahve tiryakilerinin beğenisini kazanıyor. Markanın en güçlü kahvesi olarak kabul edilen ürün, daha uzun süre kavrulmuş çekirdekleri ile evinizde harika bir kahve içmenin keyfini sunuyor. Özellikle sabahları zamanı kısıtlı olan ve çabucak kendine gelmek isteyenler kişiler sert ve yoğun aromalı bu kahveye bayılacak!

2. Aromalı kahve tercih edenlere: Julius Meinl Jubilaum Çekirdek Kahve

1862 yılından beri kahve üreten Julius Meinl, aslında dünyadaki en eski kahve markalarından biri. Julius Meinl Jubilaum Çekirdek Kahve, hem yoğun hem tatlı bir lezzete sahip olmasıyla öne çıkıyor. Narenciye ve çiçek notaları sayesinde canlandırıcı bir aroması ile duyularınızı uyandıracak ve ağzınızda ferah bir tat bırakacak! Acı bir tat bırakmadan yoğunluğunu belli eden kahveyi mutlaka denemelisiniz.

3. Kakako ve meyve aromasıyla: Bialetti Caffe Roma Koyu Kavrulmuş Çekirdek Kahve

Bialetti Caffe Roma Koyu Kavrulmuş Çekirdek Kahve, yurt dışında birçok kişi tarafından sevilen bir lezzet. Yoğun ve koyu kavrulmuş kahve çekirdeklerine sahip kahve, kakao ve kuru meyve esanslarına sahip olmasıyla öne çıkıyor. İçeriğinde %50 oranında Arabica ve %50 oranında Robusta olan karışım, sert kahve sevenler için ideal olan başka bir seçenek.

4. Bütçe dostu seçenek arayanlara: Nescafe 3'ü 1 Arada Extra

Uykunuzu açacak uygun fiyatlı bir kahve arıyorsanız sizi Nescafe Nescafe 3'ü 1 Arada Extra ile tanıştıralım. Özenle öğütülmüş kahve çekirdeklerine sahip ürün, diğer alternatiflerinden farklı olarak ekstra kafein bulunduruyor. Üstelik hazırlaması da bir o kadar kolay! Yoğun kahve sevenler için uygun fiyatlı ve pratik bir alternatif olan bu ürün yıllardır sevilerek tüketiliyor.

5. Orta kavrulmuş sevenlere: illy Classico Orta Kavrulmuş Espresso Toz Kahve

İtalya menşeli olan illy, 1933 yılından beri hizmet veren köklü bir kahve firması. illy Classico Orta Kavrulmuş Espresso Toz Kahve, yoğun olmasına rağmen yumuşak içim imkânı sunuyor. Dengeli olmasıyla kahve tutkunlarından tam puan alan ürün; içinde karamel, portakal çiçeği ve yasemin aromaları bulunduruyor. Hem uykunuzu açacak hem kahve içmenin keyfini çıkaracağınız bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. Espresso tutkunlarına: Jacobs Monarch Espresso Filtre Kahve

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Espresso, aslında latte ve cappuccino gibi birçok kahveli içeceğin temelini oluşturuyor. Kahve ile aynı çekirdeklerden yapılmasına rağmen kafein oranı çok daha yüksek. Bu yüzden sabah saatlerinde tüketmek için iyi bir seçim olabilir. Kahve sevenler, Jacobs Monarch Espresso Filtre Kahve'yi beğendiklerini ifade ediyorlar çünkü ürün, ev yapımı bir espresso içebilmek için alabileceğiniz en iyi ürünlerden biri.

7. Pour over sevenlere: Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve

Pour over, kahve sevenler tarafından sıklıkla tercih edilen bir filtre kahve demleme türü. Öğütülmüş kahve çekirdekleri, üzerine sıcak su dökülerek demlenmeye bırakılır. Pour over için çokça tercih edilen Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Kahve, yoğunluğunu altı üzerinden beş ile tanımlıyor. Hem lezzetli hem sert içimli bir kahve arıyorsanız bu ürünü çok beğeneceğinize eminiz.

8. Türk kahvesinden vazgeçemeyenlere: Kahve Dünyası Çok Kavrulmuş Türk Kahvesi

Türk kahvesini kim sevmeyen yok denecek kadar az! Türk kahvesi, yoğunluğu sayesinde içenlerin damağında uzun süreli bir tat bırakır. İçinde %100 Arabica kahve çekirdeği bulunduran Kahve Dünyası Çok Kavrulmuş Türk Kahvesi ile, bol köpüklü bir Türk kahvesinin tadını çıkarabilirsiniz! Çok kavrulduğu için sert bir kahve olsa da bu ürüne şans verenler, kahvenin damakta acı bir tat bırakmadığını belirtmiş.

9. Soğuk kahve âşıklarına: Anisah Coffee Colombia Bolivar Espresso

Cold brew, kahvenin soğuk suyla demlenmesiyle veya demlenmiş kahvenin soğutulmasıyla hazırlanan yüksek kafein oranına sahip bir içecek. Anisah Coffee Anisah Coffee Colombia Bolivar Espresso ise cold brew da dahil olmak üzere birçok kahve demleme türüne uygun. Marka tarafından ürün, özellikle sert kahve sevenler için öneriliyor. Sabahları güne zinde başlamak istiyorsanız bu ürünü sepetinize eklemeye ne dersiniz?

10. Aromalı kahve sevenler buna bayılacak: Kahve Dünyası Vanilya Aromalı Filtre Kahve

Kahve Dünyası Vanilya Aromalı Filtre Kahve, bir kahvede aranan tüm özellikleri içinde bulunduruyor. %100 kavrulmuş ve öğütülmüş kahve çekirdekleri ile güçlü bir kahve olsa da vanilya aroması sayesinde lezzetli bir içim sağlıyor. Hoş aroması ile içine süt veya şeker koymanıza gerek kalmadan güne güçlü ve keyifli bir başlangıç yapmanız mümkün!