Saç bakımında aspirin kullandığınızda sonuçlarına bayılacaksınız! İşte faydaları...

Aspirinleri havana koyup un kıvamına gelene kadar ezin. Kullandığınız şampuanın içine ekleyip iyice karıştırın. Duş alırken saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Uygulamadan önce şişeyi mutlaka çalkalayın. Bu yöntem saç derinizin kepeklenmesini engeller.

Aspirinleri havana koyarak toz hale gelene kadar ezin. Aspirin tozları ile şampuanı boş kase içine alarak karıştırın. Saçlarınızı ıslattıktan sonra karışımı saç derinize masaj yaparak yedirin. Karışımı tüm saçlarınıza uyguladığınıza emin olduktan sonra beş dakika bekleyin. Saçlarınızı suyla yıkayarak arındırın. Bu yöntem saçlarınızın ışıl ışıl parlamasını sağlar.

3 tablet aspirin 3 yemek kaşığı şampuan (herhangi bir şampuan olabilir.) Havan Boş kase Uygulama:

Eğer bir makyaj dolabında aspirin görürseniz 'Bunun yeri ecza dolabı değil mi?' diye şaşırmayın. Çünkü, aspirin ilacı içindeki özelliklerle farklı amaçlara hizmet edebilir. Antibakteriyeller sivilce ve akne gibi ciltteki ölü hücrelerin iyileştirilmesini sağlarken; asetilsalisilik asit, saç bakımı için bulunmaz bir lütuftur. İşte, birbirinden güzel saç bakım maskeleri..

2. ASPİRİN VE SU

2.1 Boyalı Saçlar İçin

Malzemeler:

2 bardak kadar ılık su

6 adet aspirin

Uygulama:

Ilık suyun içerisine aspirinleri atarak eriyene kadar bekleyin.

Tüm saçınız ıslanana kadar karışımı saçınıza dökün.

Bu yöntem saç renginizin akmasını geciktirir. 3 haftaya kadar renk sabitlemenize yardımcı olur.

2.2 Saç Boyası Akıtmak İçin

Malzemeler:

8 adet aspirin

Yarım litre ılık su (2 buçuk su bardağı)

Havan

Sprey şişesi

Uygulama:

Aspirinleri havanda toz olana kadar kadar ezin.

Tozları ılık su içinde karıştırın.

Karışımı sprey şişesine aktarın.

Saçınızın tamamı ıslanana kadar sıkın.

Tozlar şişe dibine çöktüğü için çalkalamayı unutmayın.

İşlemi her gece yatmadan uygulayın.

Sabah ılık suda saçlarınızı durulayın.

Bu yöntem saçlarınızdaki boyanın akmasını sağlar.

3. SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEYEN MASKE TARİFİ

Malzemeler:

4 adet aspirin

Havan

1 kapak tatlı badem yağı

1 tatlı kaşığı toz bira mayası

1 kahve fincanı kekik yağı

Boş kase

Bone veya eşarp

Uygulama:

Aspirinleri havanda toz kıvamı alana kadar ezin.

Aspirin tozunu boş kaseye aldıktan sonra diğer malzemeleri üzerine ekleyin ve karıştırın.

Elde ettiğiniz maskeyi saç boyası gibi saçlarınıza sürün.

En son saç diplerinize masaj yapın.

Bone veya eşarp takarak 2 saat kadar bekleyin.

Bol su yardımıyla saçlarınızı durulayın.

Haftada bir kez tekrarlayın.

Bu yöntem saç köklerinizin güçlenmesini sağlar, dökülmeyi önler.



