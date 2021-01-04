Saç dökülmesi sorununu kökünden çözüyoruz: Bu yöntemler nokta atışı yapıyor!

Saç dökülmesine özellikle kellikle savaşmanıza kesinlikle yardımcı olacak bu tavsiyeler kuşkusuz çok işinize yarayacak.
Yanlış beslenme saç dökülmesinin nedeni olabilir ancak buna doğru ürünleri eklemek durumu değiştirebilir. Saç büyümesini destekleyen harika yiyecekler şöyle:
Yumurtalar: Saç büyümesi için gerekli olan protein ve biotin açısından zengindir.
Ispanak: folat, demir ve A vitamini gibi saç büyümesi için gerekli bileşenleri içerir.
Somon ve diğer yağlı balıklar: Saç yoğunluğunun artmasıyla bağlantılı olan en iyi omega-3 kaynağıdır.
Avokado: Saçlarımız için de faydalı olan E vitamini, C vitamini ve önemli yağ asitleri ile yüklüdür.
Et: Sağlıklı saçlar için gerekli olan bir başka büyük protein ve demir kaynağıdır.
Başınızı ovalamak ve saç maskeleri uygulamak, diyetinizi ayarlamak kadar faydalı olabilir. Farklı yağ türleri kullanarak baş masajlarını ve maskeleri deneyebilirsiniz. Dermal papilla hücrelerinizdeki gerginliği gidermeye ve saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur.
Biberiye yağı kelliği tedavi etmek ve saçın yeniden büyümesini sağlamak için kullanılabilir. Damlalarını haftada birkaç kez saç derinize masaj yapmak için kullanın.
Sardunya yağı, saç büyümesini destekleyen etkileri ile bilinen bir üründür. Bir taşıyıcı yağ ile karıştırıp maske olarak uygulayabilir veya hafta boyunca kullanmak üzere şampuanınıza ekleyebilirsiniz.
Aloe vera jeli, kaşıntılı bir kafa derisine yol açabilen bir durum olan kepekle savaşmak için kullanılabilir. Çok fazla kaşırsanız cildinize bile zarar verebilirsiniz. Küçük yaralar, kızarıklıklar ve tahriş saçınıza zarar verebilir ve hatta saç dökülmesine neden olabilir. Ve aloe vera yaraları iyileştirmesiyle bilinir.
Kokusu pek hoş olmayabilir, ancak soğan suyu parçaları ile birlikte oldukça etkilidir. Saça uygulandığında saç köklerine faydalı olan besinler içerir. Saç uzamasını düzenler ve destekler. Bir soğanı ezip bir macun haline getirebilir ve ardından saç derinizin her yerine uygulayabilirsiniz.
En büyük antioksidan kaynaklarından biri olan yeşil çay, farklı sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan bir takviye olarak bilinir. Saçı yeniden büyütmek için kullanılabilen epigallocatechin gallate içerir. Yapılan bir çalışmada kellik yaşayan gönüllüler yeşil çay özü, D vitamini, Omega-3, Omega-6 ve diğer elementleri içeren yeni bir takviye aldı. Sonuçlar, katılımcıların% 80'inde etkileyici saç uzamasının fark edildiğini gösterdi.
Daha düşük D vitamini seviyeleri ile kellik arasında bir bağlantı olabilir. Bu nedenle doktorunuza danışmanız ve gerekli kontrolleri yaptırmanız önemli olabilir. Doktorunuz tarafından reçete edilen D vitamini takviyelerini kullanmak, sağlıklı bir diyet sürdürmek ve kendinizi güneşe maruz bırakmak, saç dökülmesini beklediğinizden daha hızlı tedavi etmenize yardımcı olabilir.
Saçınızı yıkadıktan hemen sonra şekillendirmek ciddi hasara neden olabilir. Bu tür zararları çok sık yapmaya devam ederseniz, saç dökülmesine ve kelliğe yol açabilir. Bunun yerine, saçınızın kurumasını bekleyin ve ardından yumuşak bir fırça için geniş dişli bir tarak kullanın.
Büyük bir çalışmada, desen kelliği olan katılımcılardan bir kısmından kabak çekirdeği yağı takviyesi almaları istendi, bir kısmı plasebo aldı. Deneyin sonunda, sonuçlar birinci grupta önemli saç büyümesi gösterdi. Bununla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bu ürünü diğer yararlı unsurlarla birlikte beslenmenize eklemek sizin için çok faydalı olabilir.
Meyan kökü, saç köklerini uyarmak, saç büyümesini desteklemek ve saç dökülmesini azaltmak gibi faydalara sahiptir. Kullanmanın kolay bir yolu şampuandır. Önceki ürününüzü meyan kökü içeren doğal bitkisel bir şampuanla değiştirebilir ve günlük olarak kullanabilirsiniz.
Başka bir araştırmaya göre, zencefil saç büyümesini iyileştirebilecek biyoaktif bileşikler içerir ve ayrıca kafa deriniz üzerinde antifungal, antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olabilir. Suyu veya yağını besleyici bir saç derisi maskesine çevirerek kullanabilirsiniz. Jojoba, hindistancevizi veya argan gibi bir taşıyıcı yağla birleştirin ve saçınıza uygulayın. Başınızı 30 dakika bir bone ile kapatın ve sonra durulayın.
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