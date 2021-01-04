Saç dökülmesi sorununu kökünden çözüyoruz: Bu yöntemler nokta atışı yapıyor!

Saç dökülmesine özellikle kellikle savaşmanıza kesinlikle yardımcı olacak bu tavsiyeler kuşkusuz çok işinize yarayacak.

Yanlış beslenme saç dökülmesinin nedeni olabilir ancak buna doğru ürünleri eklemek durumu değiştirebilir. Saç büyümesini destekleyen harika yiyecekler şöyle:

Yumurtalar: Saç büyümesi için gerekli olan protein ve biotin açısından zengindir.

Ispanak: folat, demir ve A vitamini gibi saç büyümesi için gerekli bileşenleri içerir.

Somon ve diğer yağlı balıklar: Saç yoğunluğunun artmasıyla bağlantılı olan en iyi omega-3 kaynağıdır.

Avokado: Saçlarımız için de faydalı olan E vitamini, C vitamini ve önemli yağ asitleri ile yüklüdür.

Et: Sağlıklı saçlar için gerekli olan bir başka büyük protein ve demir kaynağıdır.

SAÇ DERİSİNE YAĞLI TEDAVİ

Başınızı ovalamak ve saç maskeleri uygulamak, diyetinizi ayarlamak kadar faydalı olabilir. Farklı yağ türleri kullanarak baş masajlarını ve maskeleri deneyebilirsiniz. Dermal papilla hücrelerinizdeki gerginliği gidermeye ve saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur.

Biberiye yağı kelliği tedavi etmek ve saçın yeniden büyümesini sağlamak için kullanılabilir. Damlalarını haftada birkaç kez saç derinize masaj yapmak için kullanın.

Sardunya yağı, saç büyümesini destekleyen etkileri ile bilinen bir üründür. Bir taşıyıcı yağ ile karıştırıp maske olarak uygulayabilir veya hafta boyunca kullanmak üzere şampuanınıza ekleyebilirsiniz.

Aloe vera jeli, kaşıntılı bir kafa derisine yol açabilen bir durum olan kepekle savaşmak için kullanılabilir. Çok fazla kaşırsanız cildinize bile zarar verebilirsiniz. Küçük yaralar, kızarıklıklar ve tahriş saçınıza zarar verebilir ve hatta saç dökülmesine neden olabilir. Ve aloe vera yaraları iyileştirmesiyle bilinir.