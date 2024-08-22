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    4. Saç ekimi operasyonu kabusa döndü! Kafa derisinden kan gelip koku sızmaya başlayınca uçaktan kovuldu

    Saç ekimi operasyonu kabusa döndü! Kafa derisinden kan gelip koku sızmaya başlayınca uçaktan kovuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.08.2024 09:12
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan bir adam saç ektirme operasyonunun ardından uçağa binmek istedi. 27 yaşındaki Eugenio Ernesto Hernandez-Garnier kafa derisinden kan ve koku gelmesi üzerine sağlık endişeleri nedeniyle uçaktan çıkartılmak zorunda kaldı. Uçaktan kovulan adam ve eşi duruma tepki göstererek TikTok'ta canlı yayın başlatıp duruma isyan etti.

    Saç ekimi operasyonu kabusa döndü! Kafa derisinden kan gelip koku sızmaya başlayınca uçaktan kovuldu

    MYNET|DIŞ HABERLER 27 yaşındaki Eugenio Ernesto Hernandez-Garnier isimli bir adam ve 32 yaşındaki Yusleydis Blanca Loyola isimli eşi Miami Uluslararası Havalimanı'ndan uçağa adamın kafasında bandaj varken bindi. Miami-Dade polisi, kirli bandajını temizlemesi ve değiştirmesi istendiğinde, adamın yedek bandajı olmadığını iddia ettiğini bildirdi. Sağlığı ve vücut sıvısı kontaminasyonu korkusuyla ilgili endişeler arttıkça, mürettebat Garnier'in uçağı terk etmesini istedi.

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    İkili uçaktan çıkmalarını istenilince duruma tepki göstererek, "Eğer biz uçamıyorsak kimse de uçamaz" diyerek bağırmaya başladı. Mirror US'un haberine göre , kaosun ortasında Loyola, TikTok'ta canlı yayında İspanyolca bağırarak, kocasının yakın zamanda geçirdiği ameliyattan kalan kurumuş kan olduğunu söyledi.

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    Sağlık endişeleri nedeniyle uçaktan çıkmak zorunda kalan diğer yolcular da, sorunlu yolcuların kapıdan çıkışını alkışlayarak sevinç çığlıkları attı.

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    Anahtar Kelimeler:
    saç ekimi amerika birleşik devletleri
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