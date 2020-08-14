Saç ekiminde ilk 6 ay önerileri

Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, saç ekimi yaptıranlara 1.ay, 3.ay ve 6.ay dönemlerine özgü önerileri sıralayarak pratik bilgiler verdi.

SAÇ EKİMİ SONRASI İLK AY

Saç ekimi operasyonundan 1 ay sonra ekilen saçlar dökülmeye başlar. Saçların dökülmesi endişe yaratmamalıdır. Yerilerine yeni ve sağlıklı saçlar gelecektir. Bu dönemde saçların sağlığını iyileştirmek için PRP uygulaması büyük bir farklılık yaratır. İlk bir aylık süreçte hastaların ağır sporlardan ve ağır işlerden kaçınması gerekir. Kan basıncını yükselten aktiviteler ekilen saç foliküllerinin zarar görmesine neden olabilir. Enfeksiyon riskinin devam ettiği ve yara iyileşme sürecinin henüz tamamlanmadığı ilk 30 günlük süreçte operasyon bölgesi kesinlikle sert cisimlerde kaşınmamalıdır.

SAÇ EKİMİ SONRASI ÜÇÜNCÜ AY

Saç ekimi yaptıranlar için en zor dönem ilk üç aydır diyebiliriz. Bu dönemde ekimi yapılan saçlar tamamen döküleceği için hastalar saçlarının çıkmaması endişesi yaşayabilirler. Bir de çevre baskısı hissederlerse sancılı 3 ay geçirebilirler. Az önce de ifade ettiğimiz gibi saç ekiminden sonra saç dökülmesi herkeste olan bir değişimdir ve endişeye gerek yoktur. Bu dönemde hastalar günlük hayatlarına tam anlamıyla geri dönebilirler, spor yapabilirler ama vitamin takviyelerini aksatmamaları gereklidir.