Saç ekiminde ilk 6 ay önerileri

Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, saç ekimi yaptıranlara 1.ay, 3.ay ve 6.ay dönemlerine özgü önerileri sıralayarak pratik bilgiler verdi.
SAÇ EKİMİ SONRASI İLK AY
Saç ekimi operasyonundan 1 ay sonra ekilen saçlar dökülmeye başlar. Saçların dökülmesi endişe yaratmamalıdır. Yerilerine yeni ve sağlıklı saçlar gelecektir. Bu dönemde saçların sağlığını iyileştirmek için PRP uygulaması büyük bir farklılık yaratır. İlk bir aylık süreçte hastaların ağır sporlardan ve ağır işlerden kaçınması gerekir. Kan basıncını yükselten aktiviteler ekilen saç foliküllerinin zarar görmesine neden olabilir. Enfeksiyon riskinin devam ettiği ve yara iyileşme sürecinin henüz tamamlanmadığı ilk 30 günlük süreçte operasyon bölgesi kesinlikle sert cisimlerde kaşınmamalıdır.
SAÇ EKİMİ SONRASI ÜÇÜNCÜ AY
Saç ekimi yaptıranlar için en zor dönem ilk üç aydır diyebiliriz. Bu dönemde ekimi yapılan saçlar tamamen döküleceği için hastalar saçlarının çıkmaması endişesi yaşayabilirler. Bir de çevre baskısı hissederlerse sancılı 3 ay geçirebilirler. Az önce de ifade ettiğimiz gibi saç ekiminden sonra saç dökülmesi herkeste olan bir değişimdir ve endişeye gerek yoktur. Bu dönemde hastalar günlük hayatlarına tam anlamıyla geri dönebilirler, spor yapabilirler ama vitamin takviyelerini aksatmamaları gereklidir.
SAÇ EKİMİ SONRASI ALTINCI AY
Saç ekimi sürecindeki zorlukların geride kalmaya başladığı bu dönemde hastalar yeni saçlarına kavuşmaya başlarlar. Artık kuluçka süresi tamamlanmış ve yeni saçlar kendilerini göstermeye başlamışlardır. Saç ekiminin ilk altı aylık periyodunda vitamin alımına devam edilebilir ve PRP gibi medikal uygulamalar ile saçların sağlığı iyileştirilebilir. Yine de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Saçlara sert taraklar sürülmemelidir ve ekim bölgesi darbelerden korunmalıdır. Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk suyla duş yapılmamalı; saunaya ya da hamama girilmemelidir.
İlk altı ay tamamlandıktan sonra saç ekimi yaptıranlar için en keyifli dönem başlayacaktır. Saçlar önce tamamen çıkacak, akabinde ise güçlenmeye başlayacaktır.
Saç Ekimi Medikal Direktörü
İbrahim ÇEVİK
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