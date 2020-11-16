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Saç nezlesi nedir, belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

16.11.2020 14:27 | Son Güncelleme:
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Saç nezlesi nedir, belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Saç kökünde belirtiler gösteren bir deri hastalığı olarak bilinen saç nezlesi, saçların uzun ve gür olmasından kaynaklı olarak saç derisinin yeteri kadar hava almaması gibi durumlardan kaynaklanır. Belirtileri nelerdir, saç nezlesi nasıl iyileşir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Tıp üzerinde hastalık olarak yer almasa da tedavi altına alınmadığında başka rahatsızlıklara yol açabileceği için dikkat edilmelidir. Saç nezlesi ilk görülmeye başladığında saç kökünde kaşıntı ve kızarıklık olarak kendini belli eder. Sonrasında baş ağrısı gibi ağrılı bir süreç gözlenebilir.

Çoğunlukla Kimlerde Saç Nezlesi Görülür?

Kadınların saçlarının daha uzun ve gür olmasından dolayı kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Saç nezlesi nedir diye soracak olursanız ilk zamanlar saç derisinde yanma, kaşıntı ve ağrı şeklinde görülen bir cilt problemidir. Belirgin nedeni saçların çok sıkı şekilde toplanmasıdır. Saç sıkı toplandığında derisi ve kökleri hava alamaz, deri

gerilir. Bu durum saç kökünde kopma ve dökülmeleri de beraberinde getirir. Kadınlarda sık görülmesinin sebeplerinden biri de uzun saçların yıkandıktan sonra kurulanmasının zor olmasıdır. Özellikle soğuk havalarda rüzgardan etkilenen saç kökleri güçsüzleşerek dökülmeye başlar ve deride nezle görülebilir. Saç nezlesi doğal tedavi yollarıyla önlenebilir.

Saç Nezlesinin Nedenleri Nelerdir?

Peki saç nezlesi neden olur? Hemen hemen herkeste benzer sebeplerden ortaya çıkan bu hastalık tedavi edilmediğinde problemlere yol açabilir. En belirgin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Saçların sürekli ve çok sıkı bağlanarak saç derisinin hava almasının engellenmesi,
Kullandığınız şampuanı değiştirmeniz,
Saça bilinmedik veya sık olarak kozmetik ürünler kullanmak,
Saçın sert taranması,
Duştan sonra veya yağmurda ıslanan saçın kurulanmaması,
Soğuk havalarda rüzgara maruz bırakılması,
Sık sık fön makinesini kullanmak,
Düzensiz beslenme ve vitamin eksikliği,
Stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik sorunlar,

Kesin olarak kanıtlanmamış olsa da doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda da
saç nezlesi görülebilir. Bunlar gibi nedenler hastalığı yaşayan insanlarda ortak sebepler olarak söylenebilir.

Saç Nezlesini Önlemenin Yolları Nelerdir?

Saç nezlesi nasıl geçer veya yakalanmamak için nasıl önlem alınmalı diye düşünüyorsanız doğal yollarla kendi tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yöntemlerin
başında hastalığı geçirmeden de yapabileceğiniz saç bakımı gelir. Saç bakımı yaparken kimyasal ürünlerin yerine organik ürünleri kullanmanız tavsiye edilir. İhtiyacınıza göre belli aralıklarla düzenli bir bakım gerçekleştirilmelidir. Saçı şekillendirmek için kullanılan jöle gibi kozmetik ürünlerin kullanımını azaltmanızda yapabilecekleriniz arasındadır.

Saç nezlesi için şampuan olarak nemlendirici özellikte ürünler önerilir. Duş alırken suyun ideal sıcaklıkta olması önemlidir. Saç derisine zarar vermemek için ılık su kullanmalısınız. Duş veya yıkama sonrası saçlar ıslak bırakılmamalı, öncesinde bir havlu yardımıyla fazla su alınıp, sonrasında uygun ısı değerinde bir saç kurutma makinesi yardımıyla iyice kurutulmalıdır. Üşütmeyi ve olası baş ağrısını engellemek için duş aldıktan hemen sonra dışarı çıkmamanız faydalı olur. Özellikle kış aylarında ve rüzgarlı havalarda saç nezlesine yakalanma riski bu nedenlerden dolayı daha fazla olduğundan böyle havalarda korunmaya dikkat etmelisiniz. Saçınız çok fazla dolanıyorsa zorlamadan, gerekli durumda saç nezlesine bitkisel çözüm olabilecek
bir ürün ile yumuşatarak taramalısınız. Ayrıca hastalığa sebep olan sıkı toplama şekilleri olduğundan bu tarz modelleri yapmaktan kaçınılmalıdır. Can acıtmadan yumuşak masaj hareketleriyle saç derisi rahatlatılmalıdır.

Saç Nezlesinin Belirtileri Nelerdir?

Başlangıçta çok fazla kendini belli etmese de ilerlemeye başlamasıyla daha anlaşılır
olur. Şimdi bu belirgin saç nezlesi belirtileri nelerdir? Bu hastalık her insanda farklı şekilde gözlenebilir. Her ne kadar umursanmayan bir problem olarak görülse de belirti ve sonrasındaki etkileri fazla olabilir. Gelin bu kişiden kişiye değişen fakat en belirgin rastlanan özellikleri sıralayalım:

  • Saç derisine dokunulduğunda yara gibi acı hissetmeniz,
  • Saç diplerinde kızarıklık,
  • Saç kökünde kaşıntı ve yanma,
  • Yara oluşumları,
  • Saç derisine iğne batırırmışçasına ağrı,
  • Saçların koparak dökülmesi,
  • İleri seviye hastalığın devamında ciddi baş ağrısı şikayeti yaşanabilir. Bu gibi durumlar herkes için farklı olduğundan öncelikle iyi gözlemlemeli ve hastalığın sizdeki nedenini bulmalısınız. Daha sonra bu belirtileri en hızlı şekilde ortadan kaldırmak için saç nezlesi bitkisel tedavi yöntemleri uygulanabilir. Sonuç alınamadığında uzman bir dermatoloğa başvurmanız gerekir.

Saç Nezlesinin Tedavisi Var mıdır?

Tıpta çok farklı isimlerle anılan ve net bir hastalık olarak geçmeyen saç nezlesinin tedavisi pek mümkün değildir. Bu problem karşısında belli bir tedavi uygulanmaz. Öncelikle kişiden kişiye değişen nedenlerin neler olduğu bulunmalıdır ve bu nedenlerin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması için uğraşılır. Bu nedenlerin ortadan kaldırılmış olmasına rağmen yaşanan sorun devam ederse uzman doktor yardımı gerekebilir.

Gözlenen semptomlar herkes için farklı olacağından hastalığı ortada kaldırmak için yapılacaklar da kişiden kişiye göre değişir. Hastalığa yakalanan insanlar için veya yakalanma riskine karşılık önlem almak amacıyla dikkat edilmesi gereken ortak konular vardır. Saç kökünün güçlendirilmesi için dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat edilmelidir. Sizin için saç nezlesi ne iyi gelir diye soracak olursanız balık, yumurta gibi et ve süt ürünleri tüketmeniz saçlarınızı güçlendirmek için önerilir. Zaman zaman yapılan bilinçsiz diyetlerden kaçınılmalıdır. Ayrıca hemen hemen her hastalığın altında yatan bir sebep olarak değerlendirilen stres faktörünü hayatınızdan mümkün olduğunca uzak tutmalısınız. Fakat gerekli durumlarda kullanılan bazı antidepresanların iyi geldiği de gözlemlenmiştir. Vücutta yaşanan hormonal problemler de saçın yapısını oldukça etkiler. Böyle bir problem yaşıyorsanız doktora başvurarak gidermeye çalışmalısınız.

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