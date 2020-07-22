Saç rengi seçerken herkes yanlış yapıyor! En doğru rengi seçmek için...

Bazen görünümünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Farklı renkler ya da tonlar denemek, size çok cazip gelir. Bu noktada kendinize şöyle bir soru sorarsınız: ''Bu renk bana uygun mu?'' Bu soruyu çevrenize yönelttiğinizde, onlar da yardım etmek için size başka saç renkleri sunabilirler. Artık karşınızda onlarca saç rengi hatta o saç renklerinin farklı tonları vardır. Ancak sizin yapmanız gereken, doğru saç rengini seçmektir. Saçlarınız yüzünüzü çevrelediğinden, yanlış bir renk tercihi sizi son derece kötü gösterirken doğru renk cildinizi parlatır, daha ilgi çekici bir görünüme sahip olmanızı sağlar hatta sizi birkaç yıl daha genç gösterir. Gerçekten de bir ünlüde ya da arkadaşınızda gördüğünüz ve bayıldığınız o renk size yakışmayabilir. Bu gibi felaketlerden kaçmak adına, cilt tonunuzu bulmalı ve ten renginize göre size uygun saç rengini belirlemelisiniz. İşte size bu konuda rehber olacak nitelikte bir yazı!

TEN RENGİNİZİ BULUN

''İnsan kendi ten rengini bilmez mi canım?'' dediğinizi duyar gibiyim. Birçok insan ten rengini ve alt tonlarını bilmeden saçını rastgele boyuyor. Oysa cilt tonunu bulmak hiç zor değil. Bileğinizdeki damarlar mavi veya mor ise soğuk, yeşil tonlarda ise sıcak alt tonlu, yani buğday tenlisiniz demektir. Sıcak cilt renklerine sahip kişilere, bronz kahve, kestane, altın çikolata, parlak kumral gibi renkler yakışır. Soğuk alt tonlu biriyseniz buzlu çikolata, parlak küllü sarı, bitter çikolata gibi renkler denemelisiniz.