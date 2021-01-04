KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Saç uzatma yöntemi! 21 günde şaşkına döneceksiniz

Saç uzatma yöntemi! 21 günde şaşkına döneceksiniz

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Saç uzatma yöntemi! 21 günde şaşkına döneceksiniz

Uzun saç, birçok kadının ulaşmak istediği bir hedef. Özel şampuanlar, maskeler ve saç kesimlerine ek olarak, beslenmedeki bir değişiklik de saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olacaktır. Görelim.

Size sadece saçınızı daha hızlı uzatmakla kalmayıp aynı zamanda daha sağlıklı hale getirecek ürünlerden bahsetmek istiyoruz.

SOMON

Bu balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri saç köklerini güçlendirir ve saç büyümesini teşvik eder. Bilimsel deneyler, bu asitleri içeren ürünlerin tüketilmesinin telojen fazını (saç köklerinin dinlenme süresini) yarım yıl kısalttığını göstermiştir. Ek olarak, somon balığı saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olan B12 vitamini ve demir içerir.

İSTİRİDYE

İstiridye, saçların daha hızlı uzatan ve parlaklaştıran altın bir maden gibidir. Günde bir istiridye, bu elementin günlük ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Elbette, her gün bunu yemek zor olacaktır. Bunu buğday kepeği, sığır eti (özellikle karaciğer) ile değiştirebilirsiniz, çünkü bu yiyecekler de yeterince çinko içerir.

TAVUK

Tavuk, hayvansal protein açısından zengindir ve ona keratin üretimi için ihtiyacımız var . (Saç gövdesinin yüzde 80'ini oluşturan madde.) Sadece 2-3 aylık protein eksikliği saç dökülmesinin yanı sıra saç büyümesinin de durmasına neden olur.

YUMURTA

Yumurta, protein ve biotin gibi saç büyümesi ve normal saç durumunun korunması için gerekli unsurları içerir. Saç dökülmesini durdurmak için gıda katkı maddesi olarak biotin önerilir, ancak gıda ile elde edildiğinde çok daha etkili olacaktır. Ek olarak, yumurtalar lösin (hücre bölünmesinden sorumlu) ve saçımızın ihtiyaç duyduğu diğer amino asitleri içerir.

BADEM

Badem, saç uzamasını harekete geçiren ve saçı güçlendiren E vitamini içerir. 30 gram badem günlük ihtiyacın yüzde 70'ini içerir. Ayrıca badem, biyotin, yağ asitleri ve B vitaminleri gibi faydalı maddeler içerir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği, saç büyümesinden sorumlu olan B1, B2, B3 ve B4 vitaminlerinin yanı sıra kafa derisi sağlığı sağlayan B5 ve B6 vitaminlerini içerir. Ciddi saç dökülmeniz varsa, araştırmaya göre bu hastalığın şiddetli formlarında bile yardımcı olduğu için diyetinize daha fazla kabak yağı eklemeniz gerekir.

MERCİMEK

Mercimek, sağlıklı saç büyümesi için en önemli unsurlardan biri olan demir içeriği konusunda rekor sahibidir. Yani bir kase mercimek çorbası bu elementin günlük ihtiyacının yaklaşık yarısını içerir. Ek olarak, çinko, kolin (kafa derisine kan akışını normalleştirir) ve diğer yararlı elementleri içerir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Binlerce yıllık doğal şifa! Ünlüler bile vazgeçemiyorBinlerce yıllık doğal şifa! Ünlüler bile vazgeçemiyor
18 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları18 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Survivor'da takımlar belli oldu! İşte gönüllüler yarışmacıları

Survivor'da takımlar belli oldu! İşte gönüllüler yarışmacıları

Çukur'da şok ayrılık! Kim veda edecek?

Çukur'da şok ayrılık! Kim veda edecek?

Ünlü oyuncunun acı günü

Ünlü oyuncunun acı günü

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

'Yatakta cömertti' deyip itiraf etti!

'Yatakta cömertti' deyip itiraf etti!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ocak ayında sizi neler bekliyor?

Ocak ayında sizi neler bekliyor?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cildi porselen gibi beyazlatan ve parlatan püf noktaları! Patates suyunu 7 gün boyunca...

Cildi porselen gibi beyazlatan ve parlatan püf noktaları! Patates suyunu 7 gün boyunca...

Makyajını silince gerçek göründü

Makyajını silince gerçek göründü

2021'de burçları neler bekliyor?

2021'de burçları neler bekliyor?

Diğer Haberler

Sosyal medyadaki popüler diyetler sağlığı riske atabilir

Sosyal medyadaki popüler diyetler sağlığı riske atabilir

Mülteci kampından podyuma! Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Ünlülerin vazgeçilmezi! Binlerce yıllık doğal şifa kuru fırçalama...

Binlerce yıllık doğal şifa! Ünlüler bile vazgeçemiyor

Saç dökülmesi sorununu kökünden çözüyoruz: Bu yöntemler nokta atışı yapıyor!

Nokta atışı yapıyor sorunu kökünden çözüyor

Kozmetik ürünlerin içerikleri neden önemli? Kozmetik ürün seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kozmetik ürünlerin içerikleri neden önemli? Kozmetik ürün seçerken nelere dikkat edilmeli?

Buz lazer nedir? Buz lazeri neden tercih etmeliyiz?

Buz lazer nedir? Buz lazeri neden tercih etmeliyiz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.