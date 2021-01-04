Saç uzatma yöntemi! 21 günde şaşkına döneceksiniz

Size sadece saçınızı daha hızlı uzatmakla kalmayıp aynı zamanda daha sağlıklı hale getirecek ürünlerden bahsetmek istiyoruz.

SOMON

Bu balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri saç köklerini güçlendirir ve saç büyümesini teşvik eder. Bilimsel deneyler, bu asitleri içeren ürünlerin tüketilmesinin telojen fazını (saç köklerinin dinlenme süresini) yarım yıl kısalttığını göstermiştir. Ek olarak, somon balığı saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olan B12 vitamini ve demir içerir.

İSTİRİDYE

İstiridye, saçların daha hızlı uzatan ve parlaklaştıran altın bir maden gibidir. Günde bir istiridye, bu elementin günlük ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Elbette, her gün bunu yemek zor olacaktır. Bunu buğday kepeği, sığır eti (özellikle karaciğer) ile değiştirebilirsiniz, çünkü bu yiyecekler de yeterince çinko içerir.

TAVUK

Tavuk, hayvansal protein açısından zengindir ve ona keratin üretimi için ihtiyacımız var . (Saç gövdesinin yüzde 80'ini oluşturan madde.) Sadece 2-3 aylık protein eksikliği saç dökülmesinin yanı sıra saç büyümesinin de durmasına neden olur.