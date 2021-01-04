Saç uzatma yöntemi! 21 günde şaşkına döneceksiniz

Size sadece saçınızı daha hızlı uzatmakla kalmayıp aynı zamanda daha sağlıklı hale getirecek ürünlerden bahsetmek istiyoruz.
Bu balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri saç köklerini güçlendirir ve saç büyümesini teşvik eder. Bilimsel deneyler, bu asitleri içeren ürünlerin tüketilmesinin telojen fazını (saç köklerinin dinlenme süresini) yarım yıl kısalttığını göstermiştir. Ek olarak, somon balığı saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olan B12 vitamini ve demir içerir.
İstiridye, saçların daha hızlı uzatan ve parlaklaştıran altın bir maden gibidir. Günde bir istiridye, bu elementin günlük ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Elbette, her gün bunu yemek zor olacaktır. Bunu buğday kepeği, sığır eti (özellikle karaciğer) ile değiştirebilirsiniz, çünkü bu yiyecekler de yeterince çinko içerir.
Tavuk, hayvansal protein açısından zengindir ve ona keratin üretimi için ihtiyacımız var . (Saç gövdesinin yüzde 80'ini oluşturan madde.) Sadece 2-3 aylık protein eksikliği saç dökülmesinin yanı sıra saç büyümesinin de durmasına neden olur.
Yumurta, protein ve biotin gibi saç büyümesi ve normal saç durumunun korunması için gerekli unsurları içerir. Saç dökülmesini durdurmak için gıda katkı maddesi olarak biotin önerilir, ancak gıda ile elde edildiğinde çok daha etkili olacaktır. Ek olarak, yumurtalar lösin (hücre bölünmesinden sorumlu) ve saçımızın ihtiyaç duyduğu diğer amino asitleri içerir.
Badem, saç uzamasını harekete geçiren ve saçı güçlendiren E vitamini içerir. 30 gram badem günlük ihtiyacın yüzde 70'ini içerir. Ayrıca badem, biyotin, yağ asitleri ve B vitaminleri gibi faydalı maddeler içerir.
Kabak çekirdeği, saç büyümesinden sorumlu olan B1, B2, B3 ve B4 vitaminlerinin yanı sıra kafa derisi sağlığı sağlayan B5 ve B6 vitaminlerini içerir. Ciddi saç dökülmeniz varsa, araştırmaya göre bu hastalığın şiddetli formlarında bile yardımcı olduğu için diyetinize daha fazla kabak yağı eklemeniz gerekir.
Mercimek, sağlıklı saç büyümesi için en önemli unsurlardan biri olan demir içeriği konusunda rekor sahibidir. Yani bir kase mercimek çorbası bu elementin günlük ihtiyacının yaklaşık yarısını içerir. Ek olarak, çinko, kolin (kafa derisine kan akışını normalleştirir) ve diğer yararlı elementleri içerir.
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