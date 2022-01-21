"Saçlarımı platin sarısına boyattım, peki hangi makyajı yapmalıyım?" diye düşünenler buraya! İşte platin sarısı saçlarınız için makyaj önerileri...

Saç rengi, makyaj için oldukça önemli. En çok tercih edilen platin sarısı ise doğru makyajı yaptığınız takdirde oldukça göz kamaştıracağınız saç renklerinden biri. Ancak bu renge sahipseniz uygulayabileceğiniz makyaj biraz farklı olmalı. İşte platin sarısı saçlarınız için işinizi kolaylaştıracak makyaj önerileri...

GÖZLERİNİZİ ÖNE ÇIKARIN!

Platin sarısı saçlara sahipseniz göz makyajınızda istediğiniz rengi kullanabilme konusunda avantajlı olduğunuzu bilmelisiniz. Her ne kadar saçınızın rengi, gözlerinizi öne çıkarmaya yetse de göz makyajınızla dikkatleri üstünüzde toplayabilirsiniz. Özellikle pembemsi pastel tonlardaki farlar ile saçınızla mükemmel bir uyum yakalayabilir, göz renginizi ortaya çıkarabilirsiniz. Siyah rimel sayesinde gözlerinize derinlik kazandırabilirsiniz. Ancak siyah renk farı yüzünüzü daha sert göstereceği tercih etmemelisiniz. Koyu gri veya kahve tonlarıyla yumuşak, buğulu bir göz makyajı elde edebilir, renkli göz kalemleri ile daha çekici bir görünüme ulaşabilirsiniz. Son adım olarak açık renkli kaş ürünleri ile bakışlarınızı baştan yaratabilirsiniz.

TEN MAKYAJINIZ NASIL OLMALI?

Fondöten seçimi; cilt ve saç renginiz ne olursa olsun, makyajın en önemli aşamalarından biri. Bu noktada saç renginizden çok, ten renginize uygun bir fondöten seçmelisiniz. Fondöteninizin cildiniz ile uyumlu olması için mutlaka ürünü boynunuzda deneyin. Allık ise ten makyajının olmazsa olmazlarından! Mercan veya açık pembe tonlardaki allıklar ile daha canlı ve sağlıklı görünen bir cilde kavuşabilirsiniz. Şeftali ve bakır tonları cildinizi solgun göstereceği için bu renklerden kaçınmalı veya bu renkleri dikkatli uygulamalısınız.

PEKİ YA DUDAKLAR?

Platin sarısı saçlara her renk yakışıyor olsa da makyajınızın bütün olarak uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Yoğun göz makyajı yaptıysanız doğal tonlardaki rujlar saçlarınız için uygun bir seçim olabilir. Ancak tercihinizi sade bir göz makyajından yana kullandıysanız makyajınızı parlatıcı veya kırmızı tonlardaki rujlar ile tamamlayabilirsiniz.



