Saçlarını keserse öleceğine inanan adam 80 yıldır saçlarını kesmiyor, yıkamıyor, taramıyor

Vietnamlı 92 yaşındaki Vietnam’ın güneyindeki Mekong Delta bölgesinde yaşayan Nguyen Van Chien, bir insanın doğduğu gibi el değmeden kalmasını öngören inancı nedeniyle, kendini bildi bileli saçlarına dokunmuyor.

Uzunluğu neredeyse beş metreyi bulan saçlarıyla gurur duyan Chien, “Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. Bir şeyi değiştirmeye cesaret edemem, saçımı taramam bile. Saçlarımı sadece besliyorum; kuru ve temiz kalması, güzel görünmesi için bir şalla sarıyorum” diyor.

Birden fazla tanrıya taptığını söyleyen Chien, saçlarını uzatmanın ruhsal bir çağrı ve dini bir görev olduğuna inanıyor. Okula giderken saçlarını kesmesi gerektiği için üçüncü sınıfta eğitim hayatına son veren Chien, bundan sonra bir daha hiç saçını kesmemiş, yıkamamış, hatta taramamış.

Reuters haber ajansına konuşan Chien, “Saçlarımın siyah, kalın telli ve güçlü olduğunu hatırlıyorum. Taradım, düzgün görünmesi için çözdüm. Ama ilahi gücün çağrısını duyduğumda, seçildiğimi hemen anladım. Saçıma dokundum ve bir gecede gerçekten sert bir hal aldı. Başıma bağlıydı ve kendi başına bir varlık kazandı” ifadelerini kullanıyor.