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  4. Saçlarını keserse öleceğine inanan adam 80 yıldır saçlarını kesmiyor, yıkamıyor, taramıyor

Saçlarını keserse öleceğine inanan adam 80 yıldır saçlarını kesmiyor, yıkamıyor, taramıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 26.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

92 yaşındaki Vietnamlı adan Nguyen Van Chien, 80 yıl boyunca saçlarını hiç kesmedi, yıkamadı ve hatta taramadı. İlahi bir çağrı aldığını düşünen Chien, "Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum" diyor.

Saçlarını keserse öleceğine inanan adam 80 yıldır saçlarını kesmiyor, yıkamıyor, taramıyor

Vietnamlı 92 yaşındaki Vietnam’ın güneyindeki Mekong Delta bölgesinde yaşayan Nguyen Van Chien, bir insanın doğduğu gibi el değmeden kalmasını öngören inancı nedeniyle, kendini bildi bileli saçlarına dokunmuyor.

Uzunluğu neredeyse beş metreyi bulan saçlarıyla gurur duyan Chien, “Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. Bir şeyi değiştirmeye cesaret edemem, saçımı taramam bile. Saçlarımı sadece besliyorum; kuru ve temiz kalması, güzel görünmesi için bir şalla sarıyorum” diyor.

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Birden fazla tanrıya taptığını söyleyen Chien, saçlarını uzatmanın ruhsal bir çağrı ve dini bir görev olduğuna inanıyor. Okula giderken saçlarını kesmesi gerektiği için üçüncü sınıfta eğitim hayatına son veren Chien, bundan sonra bir daha hiç saçını kesmemiş, yıkamamış, hatta taramamış.

Reuters haber ajansına konuşan Chien, “Saçlarımın siyah, kalın telli ve güçlü olduğunu hatırlıyorum. Taradım, düzgün görünmesi için çözdüm. Ama ilahi gücün çağrısını duyduğumda, seçildiğimi hemen anladım. Saçıma dokundum ve bir gecede gerçekten sert bir hal aldı. Başıma bağlıydı ve kendi başına bir varlık kazandı” ifadelerini kullanıyor.

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Chien’in beşinci oğlu Nguyen Van Luom, saçlarıyla ilgilenme konusunda kendisine yardımcı oluyor. Luom da saç ve ölümsüzlük arasında bir bağlantı olduğuna inanıyor ve bir adamın saçını bir iple yeniden tutturmaya çalıştıktan sonra öldüğüne tanık olduğunu savunuyor.

Luom, “Böyle şeyler basit görünebilir ancak kutsallar” diyor. (Sputnik)

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