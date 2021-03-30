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Sadakatsiz 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Derin öldü mü? Asya ve Volkan'ın şoke eden haber

30.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 24. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde Derin'in ortadan kaybolmasıyla kızı Zeynep'i alan Volkan, Asya'nın evine geliyor. Zeynep'i geri almak için oraya gelen Haluk ve Gönül'e o sırada bir telefon geliyor. Melih, bir ihbar aldıklarını ve bir kadın cesedi bulunduğunu söylüyor. Peki bulunan kadın cesedi Derin'e mi ait? İşte Sadakatsiz yeni bölüm özeti ve fragmanı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Cemal Hünal, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 31 Mart Çarşamba akşamı 24. yeni bölümüyle ekranda olacak.

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ortadan kaybolan Derin, herkesi seferber ediyor.

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Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber olur.

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Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır.

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Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

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Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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