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Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin ve Aras’ın geçmişi ortaya çıkıyor

17.10.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabırsızlıkla beklenen Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı dizinin yeni fragmanına; Derin ve Aras’ın geçmişinden gösterilen kesitler damga vuruyor.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Aras'ın sürekli Asya'nın yanında olması Volkan'ı oldukça rahatsız etmiştir. Öte yandan Aras'ın Asya'nın fotoğrafına baktığı dikkat çekerken Aras, Asya'ya Volkan ile neden boşandığını sorar. Diğer tarafta Melis ve Aras'ın eski dönemde bir aradaki halleri görünür.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.

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Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere
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