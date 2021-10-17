Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin ve Aras’ın geçmişi ortaya çıkıyor

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Aras'ın sürekli Asya'nın yanında olması Volkan'ı oldukça rahatsız etmiştir. Öte yandan Aras'ın Asya'nın fotoğrafına baktığı dikkat çekerken Aras, Asya'ya Volkan ile neden boşandığını sorar. Diğer tarafta Melis ve Aras'ın eski dönemde bir aradaki halleri görünür.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.

