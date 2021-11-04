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Sadakatsiz 37. son bölüm final sahnesinde, Asya ve Aras'a Leyla şoku! Aslı Orcan, Sadakatsiz'e damga vurdu

04.11.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 37. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Cansu Dere, Melis Sezen, Berkay Ateş, Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'e yeni katılan ünlü oyuncu Aslı Orcan, Leyla karakterini canlandırmaya başladı. son bölümünde Derin, Aras'ın sırrını çözmek için Leyla ile iletişime geçti. Aras'ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Leyla, Tekirdağ'a geldi. Final sahnesinde ise Asya ve Aras karşılarında Leyla'yı görünce büyük şok yaşadı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 37. bölümüyle 3 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Sadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

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ASLI ORCAN, LEYLA KARAKTERİYLE SADAKATSİZ'E KATILDI

Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde dizinin kadrosuna, son olarak Kahraman Babam'da rol alan Aslı Orcan da katıldı.

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Aslı Orcan, dizide Aras'ın (Ateş) geçmişinden gelen Leyla karakterine hayat vermeye başladı.

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LEYLA'DAN ARAS VE ASYA'YA BÜYÜK ŞOK!

Derin, Aras'ın sırrını çözmek için Leyla ile iletişime geçti. Ancak olayların giderek rengi değişti. Leyla, Aras'ın Tekirdağ'da olduğunu öğrenince ve bunu Derin'e sordu. Evinde Aras'ın ödülleri ve fotoğrafları olan Leyla'nın Aras'la bağlantısının ne olduğu ise izleyenleri meraklandırdı. Tekirdağ'a gelen Leyla, Aras'ın karşısına çıktı. Aras ve Asya, karşılarında Leyla'yı görünce büyük şok yaşadı.

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VOLKAN'DAN ASYA'YA ŞOK TEKLİF

Sadakatsiz'in 3 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Derin'le boşanma kararının ardından bir de velayet davasına hazırlanan Volkan, bu konuda Asya'dan yardım istedi. Mahkemede Derin'in aleyhine ifade vermesi ve şahitlik etmesini teklif eden Volkan, Asya'yı çileden çıkardı.
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DERİN, ASYA'DAN YARDIM İSTEDİ!

Derin, Volkan'ı tamamen kaybedeceğini anlayınca Asya'dan yardım istedi. Volkan'ı kendinden uzaklaştırırsa evliliğinin kurtulacağını söyledi. Derin'in bu sözlerin karşısında şaşkınlık yaşayan Asya, onlarla hiç bir şekilde ilgilenmediğini ve hayatında onların yer almadığını ifade etti. Derin, Asya tarafında bir kez daha bozguna uğradı.

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ASYA'YA AŞKINI DİLE GETİRDİ

Asya ve Aras arasında aşk ateşi yanmaya başladı. Asya'ya her geçen gün daha da aşık olduğunu söyleyen Aras, ona olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

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Uzun zaman sonra kendini böylesine huzurlu hisseden Asya ise onun duygularına karşılık verdi. İkili arasında romantik anlar yaşandı.

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Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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