Sadakatsiz 40. son bölümde Aras Ateşoğlu gerçeği ortaya çıktı! Asya'nın hastanesini satın alıyor

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 40. bölümüyle 24 Kasım Çarşamba akşamı ekrana geldi.

ARAS HASTANEYİ SATIN ALIYOR

Sadakatsiz son bölümde boşanmak için Londra'ya giden Aras, iki hafta aradan sonra dönme kararı aldı. Dizinin final sahnesinde ise Aras'ın haberi televizyonda yayınlandı. Ancak bu dönüş ezberleri bozdu. Aras Ateşoğlu'nun dünyaca ünlü bir Türk yazılımcı olduğu ve Türkiye'ye döndüğü haberini televizyonda gören Volkan büyük şok yaşadı. Aras'ın Asya'nın görev yaptığı ve yeniden başhekimlik teklif edildiği hastaneyi de satın alacağı açıklandı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras'ın gidişinin ardından Asya için tekrar dönüşü gündeme bomba gibi düşüyor.

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar.

Derin ise Volkan’ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz.



Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ’dan gitmeye karar verir.



