Sadakatsiz 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aras'ın yalanlarını öğrenen Asya'dan ayrılık kararı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 40. bölümüyle 24 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya, yalanları ortaya çıkan sevgilisi Aras'a tüm kapılarını kapatıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 39. yeni bölümde Aras'ın evli olduğunu ve her şeyi hatırladığını öğrenen Asya, yeni bir plan için harekete geçiyor.

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır.

Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır.



