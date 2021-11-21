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Sadakatsiz 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aras'ın yalanlarını öğrenen Asya'dan ayrılık kararı!

21.11.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 40. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde Aras'ın yalanları ortaya çıkınca Asya yeni bir karar almak zorunda kalıyor. Volkan ise bu durumu fırsat bilerek Asya'yı yalnız bırakmıyor. Asya'ya kendini affettirmeye çalışan Aras ise büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Peki ikili arasındaki bu durum onları nasıl bir sona hazırlayacak?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 40. bölümüyle 24 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya, yalanları ortaya çıkan sevgilisi Aras'a tüm kapılarını kapatıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 39. yeni bölümde Aras'ın evli olduğunu ve her şeyi hatırladığını öğrenen Asya, yeni bir plan için harekete geçiyor.

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Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır.

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Ebrar Karakurt buluştuSadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Ebrar Karakurt buluştu

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Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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