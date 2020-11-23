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Sadakatsiz 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Asya'ya şok suçlama! Derin'i öldürmeye mi çalıştı?

23.11.2020 22:51 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 8. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'de Asya, Derin'in iftirasını uğruyor. Asya'nın evine giden Derin farklı bir plan yapıyor. Derin, Asya'nın kendisini öldürmeye kalktığını yalanını söyleyince Volkan çılgına dönüyor. Asya'ya giden Volkan artık Ali'nin kendileriyle birlikte kalacağını söyleyerek eşine meydan okuyor. İşte Sadakatsiz dizisi 8. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 25 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 8. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Asya iftiraya uğruyor. Derin, Asya'nın evine gelerek onunla uğraşmak için farklı bir yol deniyor. Derin, Asya'nın onun öldürmeye kalktığını söyleyerek Volkan'ı dolduruşa getiriyor. Volkan, o hırsla soluğu Asya'nın yanında alıyor ve bundan sonra Ali'nin her şeyi öğreneceğini ve onu yanına alacağını söylüyor.

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Volkan'ın bu davranışları karşısında güçlükle duran Asya ise ona karşı asla dik duruşundan ödün vermiyor. Peki Volkan ve Derin'in amacı ne? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

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Sadakatsiz 7. son bölüme damga vuran Asya ve Volkan sahnesi! Sadakatsiz 7. son bölüme damga vuran Asya ve Volkan sahnesi! "Sen de annen gibi delinin tekisin" Sadakatsiz sosyal medyada gündem oldu

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmış, aralarındaki mücadele her zamankinden şiddetli ve acımasız bir hal almıştır.

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Sürpriz kararlar ve beklenmedik ittifaklar bu amansız savaşı farklı cephelere taşırken, bu savaşın tam ortasında kalan Ali, kazananı belirleyen kişi mi olacaktır?

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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D’de.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM KONUSU

Sadakatsiz'in 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümünde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?

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Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba açıklamalarSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba açıklamalar

İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

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Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birileri mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?

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Sadakatsiz yeni bölümleriyle her çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

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