MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz dizisi 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aras'ın evlenme teklifi yaptığı Asya'ya Leyla şoku!

Sadakatsiz dizisi 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aras'ın evlenme teklifi yaptığı Asya'ya Leyla şoku!

13.12.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 43. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi yaparken gören Ali ve Volkan çılgına dönüyor. Ali annesine bağırırken, Asya ise Volkan'a evlilik teklifi konusunda henüz kararını vermediğini açıklıyor. Daha sonra ise Aras'ın evine giden Asya, Leyla'yı evde görünce büyük şok yaşıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 43. bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Sadakatsiz yeni bölümde Aras'ın evlilik teklifi ettiği sırada ortaya çıkan Ali ve Volkan, Asya'yı zora sokuyor.

sadakatsiz2
Ali'nin bu ilişkiye olan tepkisi üzerine çıkmaza giren Asya, tam Aras'ın teklifine cevap verecekken beklenmedik bir gelişme ile karşı karşıya kalıyor.

sdk

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 42. son bölüm final sahnesinde Aras'tan Asya'ya evlenme teklifi! O anlara şahit olan Volkan ve Ali yıkıldıSadakatsiz 42. son bölüm final sahnesinde Aras'tan Asya'ya evlenme teklifi! O anlara şahit olan Volkan ve Ali yıkıldı

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir.

61af06a2445395284038d54f

Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir.

61af06a3445395284038d552

Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

61af06a3445395284038d555

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Elbet Bir Gün dizisi neden bitti?Elbet Bir Gün dizisi neden bitti?
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Cansu Dere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 yaşındaki kızının boğazını kesti

7 yaşındaki kızının boğazını kesti

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Güven Yalçın, Beşiktaş'ı uçurdu!

Güven Yalçın, Beşiktaş'ı uçurdu!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Yine çok cesur! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Yine çok cesur! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.