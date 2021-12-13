Sadakatsiz dizisi 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aras'ın evlenme teklifi yaptığı Asya'ya Leyla şoku!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 43. bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Sadakatsiz yeni bölümde Aras'ın evlilik teklifi ettiği sırada ortaya çıkan Ali ve Volkan, Asya'yı zora sokuyor.



Ali'nin bu ilişkiye olan tepkisi üzerine çıkmaza giren Asya, tam Aras'ın teklifine cevap verecekken beklenmedik bir gelişme ile karşı karşıya kalıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir.

Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir.

Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.





